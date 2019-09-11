Yengeç Burcu Diyeti

Sürekli üzüntü içerisinde olan Yengeç insanlarının bünyeleri de bağışıklık sistemini etkiliyor.

Üzüldükçe atıştırmalık ve abur cuburlara yönelen Yengeçler, nişasta, şeker, tuz ve baharatlardan uzak durmalıdır. Dolayısıyla beslenme alışkanlıklarını değiştirmeli ve kendilerine yeni bir program hazırlamalıdırlar. Mideleri hassas olan yengeçler, midelerine uygun olan yiyeceklerden tüketirken, yiyemedikleri için de kendini alıştırmaya çalışmalıdır.