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Haberler >Mahmure >Astroloji>Yengeç Burcu Diyeti
Burçlar

Yengeç Burcu Diyeti

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Yengeç Burcu Diyeti
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"Diğer burçlara nazaran daha duygusal olan yengeçler için beslenme alışkanlıklarını değiştirmek çok önemli. "

Sürekli üzüntü içerisinde olan Yengeç insanlarının bünyeleri de bağışıklık sistemini etkiliyor.

Üzüldükçe atıştırmalık ve abur cuburlara yönelen Yengeçler, nişasta, şeker, tuz ve baharatlardan uzak durmalıdır. Dolayısıyla beslenme alışkanlıklarını değiştirmeli ve kendilerine yeni bir program hazırlamalıdırlar. Mideleri hassas olan yengeçler, midelerine uygun olan yiyeceklerden tüketirken, yiyemedikleri için de kendini alıştırmaya çalışmalıdır.

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