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Haberler >Mahmure >Astroloji>Yengeç Burcu Kariyeri
Burçlar

Yengeç Burcu Kariyeri

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Yengeç Burcu Kariyeri
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"Yengeç burçları, diğer burçlara göre kendini daha çok kanıtlama ihtiyacı hissederler."

Yaratıcı ve pratik zekaları sayesinde iş hayatlarında yeteneklerini en iyi şekilde sergilemenin yollarını ararlar.

Sanatsal yönlerden de oldukça başarılı olan Yengeç burçları, çalıştığı insanları ailesinden ayırmayarak bu şekilde çalışmayı tercih ederler. Sorumluluk sahibidir ve görev bilinçleri yerindedir. Hafıza yönünden kuvvetli olan yengeçler için planlanan günlerin takibi daha kolaydır.

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