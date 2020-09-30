Ahşap Ev Modelleri - Küçük Ve Büyük Modern Ahşap Ev Modelleri (2020)

Büyük ahşap ev modeli Ahşap evler genellikle tek katlı geniş metrekarelerle ya da iki katlı olarak tasarlanıyor. Ayrıca her odada ayrı banyo seçenekleriyle rahatlık sunan bu evlerde özellikle şömine detayları olmazsa olmazlar arasında. Dağ evleri olarak kullanılan büyük ahşap evler, geniş alanları sayesinde aynı zamanda bahçe ferahlığını da beraberinde getiriyor.