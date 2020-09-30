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GeriEv Dekorasyon Ahşap Ev Modelleri - Küçük Ve Büyük Modern Ahşap Ev Modelleri (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Ev Dekorasyon>Ahşap Ev Modelleri - Küçük Ve Büyük Modern Ahşap Ev Modelleri (2020)
Ev Dekorasyon
Fotoğraf: Alamy/ Pexels/ Pixabay

Ahşap Ev Modelleri - Küçük Ve Büyük Modern Ahşap Ev Modelleri (2020)

Genellikle çiftliklerde, köylerde ve kırsal kesimlerde kullanılan ahşap evler, son yıllarda şehir hayatında da etkisini göstermeye başladı. Huzurlu bir görünüm çağrıştıran evler, şehrin kalabalığından sıkılanlar için adeta bir kaçış noktası. Ayrıca sakinliği temsil etmesinin yanında ahşap evlerin daha birçok avantajları bulunuyor. Sıcak ve sağlıklı olmasıyla ünlü bu evlerde ahşap ve taş detaylarını hemen hemen evin her köşesinde bulmanız mümkün. Haberimizde, en farklı tasarımlarla 2020 ahşap ev modellerini bulabilirsiniz.

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1Büyük ahşap ev modeli
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Büyük ahşap ev modeli

Ahşap evler genellikle tek katlı geniş metrekarelerle ya da iki katlı olarak tasarlanıyor. Ayrıca her odada ayrı banyo seçenekleriyle rahatlık sunan bu evlerde özellikle şömine detayları olmazsa olmazlar arasında. Dağ evleri olarak kullanılan büyük ahşap evler, geniş alanları sayesinde aynı zamanda bahçe ferahlığını da beraberinde getiriyor.

2Küçük ahşap ev modeli
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Küçük ahşap ev modeli

Bu tarz evler dar alanlar için en ideali. Üstelik küçük ahşap evler, şehir hayatından da çok fazla uzaklaşmaya gerek kalmadığınız bölgelerde sıklıkla kullanılıyor. Prefabriği andıran evler, pratik getirileriyle haftasonu kaçamaklarına fırsat sunuyor.

3Modern ahşap ev modeli
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Modern ahşap ev modeli

Şehir hayatında sakinliği arayanlardansanız bu evler tam size göre! Genellikle beyaz tonlarda tasarlanan bu evler, ahşabın nostaljik dokusuyla modern dekorasyonu bir araya getiriyor. Ayrıca son zamanlarda yazlık evlerde de sıklıkla karşımıza çıkıyor.

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