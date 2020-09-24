Davetiye Modelleri - Düğün, Nişan Ve Sünnet İçin Davetiye Modelleri (2020)

Düğün davetiyesi modelleri Şık bir düğün organizasyonu planlıyorsanız, abartıdan uzak dore ve gümüş renklerden oluşan davetiyeler tam size göre! Sevdikleriniz için aynı zamanda bir anı olarak kalacak bu tasarımları göz dolduran bir yazı karakteriyle tamamlayabilirsiniz.