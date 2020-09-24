Davetiye Modelleri - Düğün, Nişan Ve Sünnet İçin Davetiye Modelleri (2020)

Özel günlerinizi anlamlandıran düğün, kına, nişan, sünnet davetiyeleri elbette bu tür organizasyonların önemli bir parçası. Kişiye özel tarzlardan oluşan birçok davetiye kartı arasından seçim yapmak da çoğu zaman ayrı bir uğraş gerektirir. Davetiye seçerken öncelikle dikkat edilmesi gereken konu; davet verilecek mekan ve içeriğidir. Eğer görkemli bir organizasyon hazırlığı içindeyseniz, davetiyenizin sönük kalmasını istemezsiniz. Aynı şey sade bir nikah için de geçerli. Şatafattan uzak mümkün oldukça minimal parçalardan oluşan bir davet planlıyorsanız, ona uygun düz bir model seçmelisiniz. Zaman daralıyor ve karar vermekte zorlanıyorsanız, sizin için 2020’nin en gözde davetiye fikirlerini paylaşıyoruz.
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1
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Düğün davetiyesi modelleri
Şık bir düğün organizasyonu planlıyorsanız, abartıdan uzak dore ve gümüş renklerden oluşan davetiyeler tam size göre! Sevdikleriniz için aynı zamanda bir anı olarak kalacak bu tasarımları göz dolduran bir yazı karakteriyle tamamlayabilirsiniz.
2
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Nişan davetiyesi modelleri
Üzerinde davetlilerin özel masa numaraları bulunan davetiyeler, küçük bir nişan organizasyonu için iyi bir fikir olabilir. Henüz popülaritesi artmamışken, yeni bir akımın öncüsü olmaya ne dersiniz?
3
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Sünnet davetiyeleri
Sünnet davetiyelerinde tercihler, kurdele ve renkli obje detaylarından oluşan modellerden yana. İstediğiniz figürlerle davetiyenizi zevkinize göre tasarlamanız eğlenceli bir fikir olabilir.