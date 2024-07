Yıldızlar yurt dışında parlıyor

Haberin Devamı

1- Yurt dışında spor bursu hayali olan öğrencilerde ne gibi kriterler aranmaktadır? Sporcu bursu başvurularında alt ve üst yaş sınırı nedir?

PSA olarak bizimle çalışan sporcu öğrencilerin belirli bir profili olması gerekmektedir. Okulları temsil ettiğimiz için burs kriterleri için filtrelerimiz bulunmaktadır. Öncelikle öğrencinin akademik başarısı önemlidir. Yüksek not ortalamaları, spor başarılarıyla birleştiğinde burs imkânları artabilir. PSA ile çalışan öğrenciler, her zaman çok iyi öğrencilerdi. Amerika’da başarılı olan sporcularımız her zaman derslerin önemini çok iyi anlayan oyuncularımız oldu. SAT ve TOEFL gibi sınavlardaki başarılar da burs miktarını etkileyebilir. Bu sınavlara önem veren öğrenciler, okullar tarafından daha çok ilgi görebilirler. Spor başarıları da kritik bir faktördür. Takımda önemli bir rol oynamak, maç videoları ve referans mektupları da değerlendirilir. Öte yandan, bursların korunması için sporculardan beklenen bir ders ortalaması vardır. Ortalaması 65’in aşağısına düşen oyuncular öncelikle takımdan kesilir ve bu devam ederse (Okulun bu anlamda belirli bir süresi vardır) sporcunun bursu kesilebilmektedir. Sporcu bursu elde etmek isteyen öğrencilerin yaşı en az 13, en fazla 20 olmalıdır. Bazı özel durumlara göre 21 yaşına kadar çıkabilir fakat böyle bir durum söz konusu olabilirse PSA, zaten süreç dahilinde sizi en ince ayrıntısına kadar bilgilendirecektir.

2- Yurt dışı spor bursu başvuru süreci nasıl başlayıp, nasıl şekilleniyor?

Yurt dışı spor bursu başvuru sürecimiz 4 adımlık bir plana göre işler:



1. Pre-Consultation (Ön Danışmanlık Görüşmesi): PSA ile yapacağınız ön danışmanlık görüşmesi her zaman ücretsizdir. Bu görüşme gerek yüz yüze, gerek Skype üzerinden yapılır ve ortalama 1 saat sürer.



2. Application (Başvuru Süreci): İlgilenen öğrenciler özel hazırlanan başvuru formunu doldururlar. Bu formda akademik, spor ve sosyal başarılar detaylıca belirtilmelidir. Lise karne notlarınız, maç videolarınız, pasaport bilgileriniz ve aile bilgilerinizin yer alacağı bu form doldurulduktan sonra PSA danışmanına imzalanıp atılmalıdır.



3. Placement (Yerleştirme): PSA, öğrencilere en uygun okulları bulur ve teklifler sunar. Bu süre esnasında PSA öğrencileri için en yüksek eşleşme (matching) yüzdesi olan okulları bulur. Öğrenciye alınan teklifler filtrelendikten sonra en uygun olanları sunar. Başvuruların tamamlanmasından sonra süreç 3-5 ay arasında değişebilir.



4. VISA (Vize Almak): Okul yerleştirmesi gerçekleşen öğrencilerin vize süreci başlıyor demektir. Okullardan gelecek olan I-20 dokümanıyla beraber F-1 öğrenci vizesine başvuru yapılıyor. Vizeyi aldıktan sonra öğrenci okulun başlangıç tarihine göre Amerika biletini alıyor ve süreç sona ermiş oluyor.

3- Öğrencilerin kazandığı burs içerisine hangi masraflar dahildir?

Amerika’dan aldığımız burs imkânları içerisine birçok fiyat dahildir. Ancak bu bursa dahil olmayan birtakım ekstra ücretler de söz konusudur.

Dahil:

•Ev (Konaklama)

•Günde 3 öğün yemek

•Kitap paraları (Bazı kitaplar hariç)

•Okula gidiş-geliş servis ücreti

•Hava alanı-ev ulaşım servisleri



Hariç:

•Uçak bileti

•Vize ve Pasaport

•Sigorta

•Üniforma

4- Play Sports Abroad nedir? Hangi spor branşlarında hizmet vermektedir?

Play Sports Abroad, atletik ve akademik başarıya göre Amerika, Kanada gibi ülkelerden spor bursları sunan bir danışmanlık organizasyonudur. Hizmet verdikleri spor branşları arasında basketbol, futbol, voleybol, tenis, yüzme ve atletizm bulunmaktadır. PSA kurucularının ikisi de eğitim ve spor hayatını yurt dışında geçirmiştir. Kurucu ortaklardan Batu Öğretmen, lise ve üniversite eğitimini Kanada’da bitirirken, Emir Demirkıran lise eğitimini Amerika’da, üniversite eğitimini Kanada’da tamamlamıştır. PSA’in en önemli farklılıklarından birisi, sahip olduğu uluslararası networktür. Kurucu ortaklardan Batu Öğretmen, daha önce EuroLeague Final Four’da görev alırken, Emir Demirkıran ise NBA Summer League (Yaz Ligi) Scouting’de yer aldı. Kanada’da Quebec şehri tarihindeki ilk Amerikan okullarının basketbol seçmelerini düzenliyoruz. PSA ile beraber Amerika’ya gelen öğrenciler sadece Türkiye’den değil. Biz daha önce İtalya, Kanada, Sırbistan, Karadağ ve Ürdün’den de oyuncular alıp götürdük. Her ülkede PSA’in ‘Scout’ pozisyonunu üstlenen çalışanlarımız var ve her scout’un bulundukları coğrafyanın en iyi 25 oyuncusu hem erkek hem kadın sporlarında onların raporları sayesinde datamıza düşüyor. PSA Danışmanlığın sunduğu servisler; sporcu bursu danışmanlığı, NCAA (National Collegiate Athletic Association) onaylı Showcase’ler, menajerlik, kariyer danışmanlığı, bireysel antrenmanlar ve sporcu imaj hizmetleridir.



5- Yurt dışında spor bursu kazanan bir sporcu, orada nelere dikkat etmeli? Nasıl yaşamalı?

Amerika'da spor bursu kazanan bir sporcu, derslerine önem vermelidir. Ayrıca kurduğu sosyal ilişkiler ve zaman yönetimi de önemlidir.



6- Öğrencilerin başvurularının olumlu sonuçlanmasının ardından PSA ile bağları ne kadar süre daha devam ediyor?

PSA Danışmanlık olarak servislerimiz lise ve üniversite diye ayrılsa da, bizimle çalışan sporcular ve öğrenciler mezun olana kadar PSA’den danışmanlık alabiliyorlar. Ayrıca profesyonel oyuncu olmak isteyen sporcularımıza da menajerlik hizmetleri verebiliyoruz. Firma olarak ‘Kariyer Danışmanı’ görevinde olan çalışanlarımız var ve bu danışmanlar bizimle çalışan öğrencilerin mezuniyet sonrasında aklında olan projeleri hayata geçirmeleri için çalışıyor.

7- PSA olarak yurt dışında ne tür okullara sporcu gönderiyorsunuz?

PSA olarak üniversite ve lise ağımız bir hayli geniş. Üniversitelerde NCAA (National Collegiate Athletic Association), NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics) ve Community College okullarına yerleştirebiliyoruz. Lisede hem Batı hem Doğu olmak üzere Amerika ve Kanada’nın birçok yerinde iyi ilişkilerimizin olduğu kurum var.

