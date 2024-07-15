100 yıllık marka Benji ile gençleşti

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2020 yılında Fethi Sabancı Kamışlı’nın liderliğinde Esas Holding’den yatırım alan Les Benjamins, global işlerine her gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. Alman Hugo Boss markasının daha genç markası olan HUGO ile kültürlerarası bir yolculuğa imza atan Les Benjamins, markanın yenilenme ve gençleşme isteğinin bir parçası olarak öne çıkıyor.





İş birliğinden doğan sonbahar/kış koleksiyonu, Doğu’nun Batı ile buluştuğu tasarımlardan oluşuyor. Kendi aile büyüklerinin de çalışmak için Almanya’ya göç ettiklerini söyleyen Bünyamin Aydın, “Bu iş birliği, kimliğimi şekillendiren ve cesaretleriyle bugün kim olduğumu belirleyen, 1960’larda Türkiye’den Almanya’ya göç eden ‘Gastarbeiter’ büyükannelerime bir saygı duruşudur. Alman-Türk kimliğimle barışık olmak ve tek bir taraf seçmek zorunda kalmamak inanılmaz derecede tatmin edici ve umarım bu kapsül koleksiyon, başkalarına da ilham verir” dedi.

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100 bin dolarlık çantası olay oldu!

Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD toplantısında çekilen kısa bir video viral oldu. Videoda işadamı Nuri Öztaşkın ile sohbet eden bir işkadınının kolundaki pembe Hermes Birkin çantası dikkat çekti.





Herkes bu gizemli kadının kim olduğunu merak etti. Merakları gidereyim. O isim, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıHarika Güral’dan başkası değil!

Harika Güral’ın kolundaki çanta, ‘Porosus Crocodile Rose Scheherazade’ olarak bilinen, timsah derisinden yapılmış çok özel bir parça ve fiyatı 100 bin dolardan başlıyor!







Ama biliyorsunuz, Birkin almak için paranızın olması yetmiyor. Upuzun bekleme listesinin önüne geçmek için stilinizin de olması gerekiyor ve bu Harika Güral’da fazlasıyla var...

Bodrum’a ‘merhaba’ dedi

İtalyan kaşmir markası Falconeri, Bodrum’a bu yaz açtığı iki mağazayla ilk kez gelişini, önceki gün Caviar Kaspia’da gerçekleşen özel bir yemek davetiyle kutladı.

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Calzedonia Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Marco Temponi ve eşi Özlem Temponi’nin ev sahipliği yaptığı davet, moda, sanat ve iş dünyasından isimleri bir araya getirdi.

Geceye Murat Pilevneli, Melisa Tapan, Ali-Nazlı Sunal, Simla-Hüseyin Bayazıt, Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin gibi isimler katılım gösterdi.

Ailece keyifli bir akşam

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bodrum’da eşi Ali Hacısüleymanoğlu’nun kuzeni Başar Hacısüleymanoğlu ve onun zarif eşi Fulya Hanım ile samimi bir akşam yemeğinde buluştu.

Bodrum’un popüler mekânlarından Şişko Perihan’da gerçekleşen bu keyifli organizasyona Aslı Hanım’ın kardeşi Can Sipahi de katılarak renk kattı.