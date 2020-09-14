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GeriStil Önerileri Halı modelleri - Modern çocuk odası, salon ve mutfak halı modelleri (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Halı modelleri - Modern çocuk odası, salon ve mutfak halı modelleri (2020)
Stil Önerileri
Fotoğraflar. iStock

Halı modelleri - Modern çocuk odası, salon ve mutfak halı modelleri (2020)

Hali hazırda sonbahar ayları geldi ve kış kapıda… Sıcak yaz günlerinde kaldırılan halılar, yaklaşan soğuk havalarla birlikte yeniden yerlerini almaya başlıyor. Ev dekorasyonunun en çok değiştirilen parçası olan halı modelleri, bu yıl da renkli, sade, pelüş, patchwork ve daha birçok çeşidiyle cezbetmeye devam ediyor. Geniş salonlarda tercih edilen açık tonlardaki mobilyalara uygun sade renklerin aksine, küçük metrekareli salonlarda ince ve yıkanabilir kilimler zamandan tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Mutfak halılarında canlı renklerdeki halı ve kilimler dikkat çekerken, çocuk odalarında ise organik oyun halıları yine ön planda. İşte farklı alternatifleriyle ev dekorasyonunun tamamlayıcısı 2020 halı modelleri…

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1Modern dekorasyonun parçası salon halı modelleri
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Modern dekorasyonun parçası salon halı modelleri

Ev dekorasyonunda risk almayı sevmeyenlerin tercihi elbette sade ve açık tonlardaki halılardan yana. Hemen hemen her renk ve kombine ayak uydurabilen salon halılarında en çok kullanılan ise taş rengi olmaya devam ediyor. Eğer siz de evinizi aydınlatmak ve dikkatleri mobilyalarınıza çekmek istiyorsanız bu fikir tam size göre!

2Klasik dekorasyonun tamamlayıcısı klasik model halılar
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Klasik dekorasyonun tamamlayıcısı klasik model halılar

Birçoğu özel işçilik gerektiren klasik halı modelleri, vintage tarzınız için adeta biçilmiş bir kaftan. Ağır görünümüyle tüm asaletini gözler önüne seren bu model, mobilya ve aksesuarları arka planda bırakıyor.

3Mutfak halılarında renkler ön planda
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Mutfak halılarında renkler ön planda

İştahı ve hoş sohbeti artırdığı bilimsel olarak da kanıtlanan turuncu ve kırmızı renkler, bu yıl mutfak halılarında etkisini gösteriyor. Özellikle açık mutfaklarda canlılığı artıran renkli seçimler, aynı desenlerdeki yastık kılıflarıyla ayrıca bir bütünlük sağlıyor.

4Yeni trend montessori çocuk odası halıları
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Yeni trend montessori çocuk odası halıları

Evde sadeliğin revaçta olduğu bir diğer köşe de çocuk odaları. Genellikle ahşap tonların hakim olduğu bu odalarda, elbette en çok tercih edilen kombin, hasır görünümlü çocuk odası halıları...

5Çocuklara özel eğitici ve eğlenceli halı modelleri
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Çocuklara özel eğitici ve eğlenceli halı modelleri

Çocuk odalarında, özellikle en çok vakit geçiren miniklerin tercihi oyun halıları...Bu modeller, üzerindeki eğitici çalışmalarla bazen trafik ışıklarını gösteren bir yol, bazen sayı ve rakamlarla dolu bir tablo olma özelliği taşıyor.

6Patchwork görünümlü halı modelleri
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Patchwork görünümlü halı modelleri

Battaniyeler ve giysilerden sonra, patchwork ezgileri halılarda da bu yıl sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ev dekorasyonuna etnik bir hava katan bu desenler, evin hemen hemen her köşesine yakışır nitelikte!

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