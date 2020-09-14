Halı modelleri - Modern çocuk odası, salon ve mutfak halı modelleri (2020)

Modern dekorasyonun parçası salon halı modelleri Ev dekorasyonunda risk almayı sevmeyenlerin tercihi elbette sade ve açık tonlardaki halılardan yana. Hemen hemen her renk ve kombine ayak uydurabilen salon halılarında en çok kullanılan ise taş rengi olmaya devam ediyor. Eğer siz de evinizi aydınlatmak ve dikkatleri mobilyalarınıza çekmek istiyorsanız bu fikir tam size göre!