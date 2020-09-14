Halı modelleri - Modern çocuk odası, salon ve mutfak halı modelleri (2020)
Hali hazırda sonbahar ayları geldi ve kış kapıda… Sıcak yaz günlerinde kaldırılan halılar, yaklaşan soğuk havalarla birlikte yeniden yerlerini almaya başlıyor. Ev dekorasyonunun en çok değiştirilen parçası olan halı modelleri, bu yıl da renkli, sade, pelüş, patchwork ve daha birçok çeşidiyle cezbetmeye devam ediyor. Geniş salonlarda tercih edilen açık tonlardaki mobilyalara uygun sade renklerin aksine, küçük metrekareli salonlarda ince ve yıkanabilir kilimler zamandan tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Mutfak halılarında canlı renklerdeki halı ve kilimler dikkat çekerken, çocuk odalarında ise organik oyun halıları yine ön planda. İşte farklı alternatifleriyle ev dekorasyonunun tamamlayıcısı 2020 halı modelleri…
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1
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Modern dekorasyonun parçası salon halı modelleri
Ev dekorasyonunda risk almayı sevmeyenlerin tercihi elbette sade ve açık tonlardaki halılardan yana. Hemen hemen her renk ve kombine ayak uydurabilen salon halılarında en çok kullanılan ise taş rengi olmaya devam ediyor. Eğer siz de evinizi aydınlatmak ve dikkatleri mobilyalarınıza çekmek istiyorsanız bu fikir tam size göre!
2
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Klasik dekorasyonun tamamlayıcısı klasik model halılar
Birçoğu özel işçilik gerektiren klasik halı modelleri, vintage tarzınız için adeta biçilmiş bir kaftan. Ağır görünümüyle tüm asaletini gözler önüne seren bu model, mobilya ve aksesuarları arka planda bırakıyor.
3
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Mutfak halılarında renkler ön planda
İştahı ve hoş sohbeti artırdığı bilimsel olarak da kanıtlanan turuncu ve kırmızı renkler, bu yıl mutfak halılarında etkisini gösteriyor. Özellikle açık mutfaklarda canlılığı artıran renkli seçimler, aynı desenlerdeki yastık kılıflarıyla ayrıca bir bütünlük sağlıyor.
4
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Yeni trend montessori çocuk odası halıları
Evde sadeliğin revaçta olduğu bir diğer köşe de çocuk odaları. Genellikle ahşap tonların hakim olduğu bu odalarda, elbette en çok tercih edilen kombin, hasır görünümlü çocuk odası halıları...
5
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Çocuklara özel eğitici ve eğlenceli halı modelleri
Çocuk odalarında, özellikle en çok vakit geçiren miniklerin tercihi oyun halıları...Bu modeller, üzerindeki eğitici çalışmalarla bazen trafik ışıklarını gösteren bir yol, bazen sayı ve rakamlarla dolu bir tablo olma özelliği taşıyor.
6
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Patchwork görünümlü halı modelleri
Battaniyeler ve giysilerden sonra, patchwork ezgileri halılarda da bu yıl sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ev dekorasyonuna etnik bir hava katan bu desenler, evin hemen hemen her köşesine yakışır nitelikte!