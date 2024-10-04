Yolumuz kültür yolu

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Bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin on üçüncü durağı İstanbul oldu. 18 Eylül’de başlayan festival 6 Ekim Pazar günü sona erecek. Şehrin dört bir yanına yayılan festival, birbirinden etkileyici sergilere, konserlere, söyleşilere ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Festivalin son üç gününde kaçırmamanız gereken etkinliklerden bir derleme yaptım:

BUGÜN AKM’DEN ÇIKMAYIN

Kültür Yolu Festivali etkinlikleri her ne kadar İstanbul’un farklı semtlerine yayılsa da ana mekân Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi.

Binanın dışından itibaren çeşitli sanatçıların heykelleri size eşlik etmeye başlıyor. İçeride ise dünya sanat tarihinin önde gelen isimleri sizi bekliyor.

- Pablo Picasso Resimden Seramiğe Bir Serüven – AKM Galeri

Dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso’nun eserleri festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde görülebilir. Sergi Pablo Picasso’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 170 parçadan oluşuyor.

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- Andy Warhol - Warhol’un Dünyası - Pop Artın İkonu – AKM Çok Amaçlı Salon

Pop Art’ın kurucularından ve en önemli temsilcilerinden Andy Warhol sergisini de yine AKM’de görebilirsiniz. 1960’lardan günümüze kadar değişen tüm paradigmaları öngörmüş Andy Warhol’un dünyasının kapıları 31 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

Pop Art sanatının önemli temsilcilerinden biri olan dünya sanatına damga vurmuş, 1960’lardan günümüze kadar değişen tüm paradigmaları öngörmüş Andy Warhol’un “Warhol’un Dünyası-Pop Art’in İkonu” sergisi İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

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- Refik Anadol’dan Yeryüzü Rüyaları

Eserlerinde dataları piksellere işleyen ve muazzam sanat eserleri ortaya koyan yeni medya sanatçısı Refik Anadol’un yeni projesi “Yeryüzü Rüyaları: Anadolu” da festival kapsamında gösteriliyor. Anadolu’nun kalbinde, kadim geçmiş ile teknolojinin geleceği arasında köprü kuran bir yapay zekâ veri heykeli olan eser, AKM Büyük Tiyatro Fuaye Alanı’nda görülebilir.

AKM’de bu akşam iki izlenebilecek eserler:

- İmera/Ekin Uzunlar - AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi.

- Türkiye Renkleri - AKM Türk Telekom Opera Salonu.

- Hamlet- AKM Tiyatro Salonu.

İSTİKLAL CADDESİ’NDE SANAT YOLCULUĞU

5 Ekim Cumartesi gününüzü İstiklal Caddesi ve yakınlarında geçirebilirsiniz. İşte tüm gününüzü alacak etkinliklerden bir seçme:

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- Frida Kahlo “The Life Of An Icon” - Grand Pera/Tarihi Bina

Frida Kahlo’nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan ve dünya çapında büyük ilgi gören “Frida Kahlo’nun Günlükleri” sergisi ilk defa Türkiye’de sergileniyor. 26 Ekim’e kadar Grand Pera Tarihi Bina’da görülebilecek olan sergi, Frida Kahlo’nun iç dünyasında yaşadığı fırtınaların sanatına nasıl yansıdığının örneklerinden oluşuyor

- “Bay Sinema - Türker İnanoğlu”

Türk sinema tarihinin son elli yılına damga vurmuş olan yapımcı, yönetmen Türker İnanoğlu’nun anısına hazırlanan “Bay Sinema - Türker İnanoğlu” sergisi de İstanbul Sinema Müzesi’nde açıldı.

İnanoğlu’nun kişisel eşyası, Yeşilçam’ın sembolü isimlerin balmumu heykelleri, kamera arkası fotoğraflarından oluşan sergi, Yeşilçam’ın değişim-dönüşüm hikâyesini kronolojik ve biyografik bir temelde anlatıyor.

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- Sebastiao Salgado - “Genesis”

Yolunuzu biraz uzatıp Tophane’ye inerseniz sizi de orada dünyaca ünlü fotoğrafçı Sebastiao Salgado bekliyor. Kariyerinin en uzun soluklu ve önemli projelerinden “Genesis” sergisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire’de devam ediyor. Sergi, Salgado’nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Gelelim günün konser ve gösterilerine:

- Norm Ender - Galataport Saat Kulesi Meydanı Açık Sahne.

- Ferhat Göçer - AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi.

- Deutsches Symphonie-Orchester Berlin- AKM Türk Telekom Opera Salonu.

- Rezonans – AKM Tiyatro Sahnesi.

DA VİNCİ EMİRGAN’DA

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Pazar günü biraz merkezin dışına çıkıp hem boğaz havası alıp hem de Tarihin en büyük dahilerinden “Leonardo Da Vinci- Rönesans Dehası” sergisini Emirgan’daki Lale Müzesi’nde görebilirsiniz. Da Vinci’nin 100’den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci’nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

m Naci El Ali - “Hanzala” - Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkat çeken Naci El Ali’nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen “Hanzala” karakterlerinden oluşan sergisi, Rami Kütüphanesi’nde görülebilir. Filistin’e Selam Gönderen Kısa Filmler 4-5-6 Ekim tarihlerinde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yer alıyor.





Günün konserlerine gelince:

- Lvbel C5 - Galataport Saat Kulesi Meydanı Açık Sahne.

- Haluk Levent - AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi.

- Fişekhane’de pazar günü çocuk oyunu “44 Kedi Live Show” çocuklarla buluşacak.