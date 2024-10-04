Kasımpaşa maçıyla benzer senaryo pahalıya mal oldu

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Hava 5 derece. Hafif çiseleyen yağmur. Atletizm pistli zemin. Rakip birbirine yakın oynayan bir 5-3-2. Futbol adına bu ortamda çok kaliteli ya da tempolu bir oyun beklemek hayalcilik olurdu. Bireysel kaliteyle maçı çözmek, 90 dakikanın rahat geçmesi adına önemliydi.

Dries Mertens’in Thomas Müller’le özdeşleşen o ‘raumdeuter’ yani boş alanları araştıran, yöneten oyuncu olma rolündeki meziyetlerini bazen unutuyoruz. Derbideki gibi doğru zamanda doğru yerde bitip, bahsettiğim bireysel katkıyı vermeyi başardı ve Galatasaray’ı öne geçirdi.

BiR ANLIK KONSTRASYON KAYBI

İkinci gol, Davinson Sanchez farkı. Sadece çabuk düşünüp pası ayağından çıkarması değil, topun yörüngesini Yunus Akgün’ün en son bulunacağı nokta olarak hayal edebilme ve aklındaki gerçekleştirme becerisi de olağanüstüydü. Sonuç: Yunus Akgün’ün ikinci maçta attığı ikinci gol. Sezon başında Okan Buruk ondan kaç gol beklerdi bilmiyorum ama ilave katkı aldığı kesin.

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Tam ‘maç çözüldü, rölantide bir maç sonu izleriz’ diye düşünürken anlık konsantrasyon kaybıyla Rigas Skola’nın golü geldi. Stoper ikilisinin bireysel hatalarının yanında rakip iki santrforla oynarken yardım gelmemesi de golde önemli bir etmendi.

KASIMPAŞA MAÇININ KOPYASI

Tamamen Galatasaray kontrolünde giden maç, yerini Letonya temsilcisinin biraz heveslenmesiyle zaman zaman tehditkar yapıya büründüğü bir ikinci yarı başlangıcına bıraktı. Bu anlardan birinde bir kez daha savunmadaki konsantrasyon kaybı skoru eşitledi. Bazı bölümler, sanki Kasımpaşa maçının kopyası gibiydi. Okan Buruk’un acil önlem alması gereken konu, sahada birbirinden kopuk yaşanan bu sekanslar.

Maçın son bölümünde sarı kırmızılılar tüm kozlarını oynadı. Önce Batshuayi-Kaan, sonra Kerem Demirbay-Torreira değişiklikleri ile iyice oyunu rakip kaleye yığdı. İlk yarı iki gol bulmamış olsak, bu gidişat aslında kabul edilebilirdi ancak elimizdeki maçı bu strese getirmek gerçekten amatörceydi. Bırakılan iki puan telafi edilir, sadece son iki maçtan gerekli dersleri çıkarmak gerek.