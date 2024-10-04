Borcu olan Bağ-Kur’lunun sigortalılığı durdurulur

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Cevap: 12 ay veya daha fazla prim ödenmemiş Bağ-Kur sigortalıları son primi ödenmiş ay itibarıyla sigortaları durduruluyor. Eğer hiç prim ödenmemişse ilk Bağ-Kur tescil tarihinden itibaren sigortalılık süresi durduruluyor. Durdurulan bu süreler sigortalılık süresinden sayılmıyor. Bu nedenle de emekli olamıyorsunuz. Durdurulan hizmet süresini isterseniz yeniden aktif hale getirebilirsiniz. Bunun için cari prim tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarını üç ay içinde ödemeniz halinde durdurulan hizmet süreniz geçerli hale gelir. Böylece emekli olabilirsiniz.

7000 PRİM GÜN İLE 58 YAŞINDA EMEKLİ OLACAKSINIZ

Soru: 1986 doğumluyum. İlk sigorta tarihim 12.3.2006. Şu anda 6000 sigorta primim var. Ne zaman emekli olabilirim? Arzu T.

Cevap: 7000 prim gün ile 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyorsunuz. Bu durumda 1000 gün yani 2.5 yıl daha prim ödemeniz gerekiyor. Prim gün sayınızı doldursanız bile emeklilik için 58 yaşını bekleyeceksiniz.

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HAMİLE KADINA ANALIK SİGORTASINDAN PARA ÖDENİR

Soru: Eşimin hamileliği uzadı ve geç doğum yaptı. Bu süre içinde çalışmadı. Bu gibi durumlarda analık sigortasından para ödeniyormuş. Bu parayı nereden ve kimden alabileceğiz. Doğum süresi uzaması halinde de bize ödeme yapılır mı? Nevzat K.

Cevap: Bahsettiğiniz konu analık sigortasına giriyor. Gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk 10 haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri, analık hali kabul ediliyor ve bu süreler için hem iş göremezlik ödeneği hem de emzirme parası ödeniyor. Ödemeyi de SGK yapıyor. Hastanede elektronik ortamda düzenlenen analık raporları SGK sistemine de geçiyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus, gebelik nedeniyle istirahat raporu alınmasına karşın çalışılmaya devam edilir veya rapor alınmadan istirahate çıkılırsa SGK ödeme yapmaz. Geç doğum olması halinde ise geçici iş göremezlik ödeneği ayrıca ödeniyor. Geçici iş göremezlik ödeneği ise yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisi kadardır.



İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKTA İŞSİZLİK MAAŞI KESİLMEZ

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Soru: Ağustos ayında işveren tarafından işten çıkarıldım. İşsizlik ödeneği almak için başvurdum, kabul edildi. Sekiz ay boyunca işsizlik maaşı alacağım. Ancak bu sürede emekliliğim işlemeyecek. Emeklilik için isteğe bağlı sigortalı olsam ve prim yatırsam, işsizlik maaşım kesilir mi? Ergün S.

Cevap: İsteğe bağlı sigorta yaptırabilirsiniz. İsteğe bağlı sigortalı olduğunuzda ve prim ödediğinizde işsizlik maaşınız kesilmez, sekiz ay boyunca maaş almaya devam edebilirsiniz. Ancak gelir getirici bir işte çalışmamanız gerekiyor. Bu durumda işsizlik ödeneğiniz kesilir.

MALULEN VE ENGELLİ EMEKLİĞİ AYRIDIR

Soru: Bağ-Kur’luyum. 5000 prim günüm var. Sağlık sorunu nedeniyle malulen emekli olmak istedim ve başvurumu yaptım. Raporu bekliyorum. Ben bu durumda malulen mi emekli olacağım, engelli emekliliğinden mi maaş bağlanacak? Hatice M.

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Cevap: İlk işe başlanan tarihten önce engelli olanlar malulen emekli olamıyor engelli şartlarında erken emekli olabiliyor. İşe başladıktan sonra herhangi bir nedenden sakat kalan, sağlık sorunu olan ve bunu da kurul raporu ile tasdik ettirenler malulen emekliliğe hak kazanabiliyor. Bağ-Kur’lu çalışanlar da çalışma gücünü ya da iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle meslekte çalışma gücünü kaybetmeleri halinde malulen emekliliğe hak kazanıyor.



TAZMİNAT ALABİLMENİZ İÇİN İŞVEREN İŞTEN ÇIKARMALI

Soru: 60 yaşında emekli oldum. Çalıştığım şirketten tazminatımı da aldım. Emekli maaşı alıyorum ve aynı işyerinde de iki yıldır çalışmaya devam ediyorum. Bu yılın sonunda ikinci yılım dolacak. Sene başında ayrılmak istiyorum. İşveren geçen iki yılım için de tazminat öder mi? Tarık M.

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Cevap: İlk çalışma döneminize göre emekli olduğunuz, kıdem tazminatını aldığınız için artık kıdem tazminatınız sıfırlanmış sayılıyor. Bu durumda işyeriniz ile yeni bir iş sözleşmesi yapıp çalışmış oluyorsunuz. Bu durumda kendi isteğiniz ile istifa ederseniz işveren iki yıllık ikinci döneme ait çalışmanızdan doğan tazminatınızı ödemez. Kıdem tazminatı alabilmeniz için işverenin sizi işten çıkarması gerekiyor.