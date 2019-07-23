Kova Burcu - Haftalık

Haftaya kariyer ve çalışma hayatınıza dair var olan gelişmelerle başlıyor olacaksınız. Geleceğe yönelik önemli konuşmalar ve toplantılar söz konusu olabilir. Sözlü ve yazılı iletişimde oldukça başarılı olacağınızı söyleyebiliriz. İkna kabiliyetinizle önemli iş projelerini bağlayabilirsiniz. Bunun yanında maddi ve finansal beklentilerinizle ilgili de bağlayıcı kararlar alabilirsiniz. Kredi arayışında olan bir kovaysanız alacağınız güçlü desteklerle önemli bir sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Âmâ var olan sorunlarınızı mutlaka söyleyin ve belirtin. Ancak bu şekilde istediğiniz yardımları alabilirsiniz. Hafta başında oluşan Venüs-chiron kavuşumu geçmişte yaşamış olduğunuz aşk acılarına ışık tutabilir. Size bu durumları hatırlatabilecek kişi, olay ve mekanlarda bazı şaşırtıcı tesadüfler söz konusu olabilir. Sosyal organizasyonlar ve arkadaşlık ilişkileriniz güçlenebilir. Yalnız sosyal çevrenizden biri bir yanılgıya düşebilir bu anlamda onu gerçeklerle yüzleştirirken bazı fikir ayrılıkları yaşamanız söz konusu olabilir.