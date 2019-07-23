Koç Burcu - Haftalık

Bu hafta yönetici gezegeninizin oğlak burcuna geçmesiyle yeni iş projeleri ve teklifler arasında tercihlerinizi düzenlemeniz gerekebilir. Var olan düzeni korumak adına fazla çaba harcarken haksızlıklar karşısında güçlü bir duruş sergilemeniz gerekebilir. Finansal ve hukuki süreçleriniz varsa bu hafta oldukça belirleyici haberler alabilir ve sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Venüs-kiron arasındaki kavuşum geçmiş aşk hikayeleri ile ilgili bazı pişmanlıkları ve itirafları gündeminize getirebilir. Bu geçmiş ilişkilerinize bakış açınızda bazı değişimleri beraberinde getirebilir. Hafta ortasından itibaren kendinizi daha pozitif hissedeceğiniz bir zaman diliminde olabilirsiniz. Hayata gerçekleştirmek istedikleriniz üzerinde odaklanmalı ve her olayı aptal yerine konmuş gibi karşılamamalısınız.