Aslan Burcu - Haftalık

Haftaya kendinizi, içe dönük bir hal ve duygusal dayanışma isteği içerisinde hissederek başlayabilirsiniz. Manevi anlamda daha paylaşımcı ve hassas olabilirsiniz. Aynı zamanda Hafta başında oluşan Venüs-kiron kavuşumu sizleri geçmiş maddi sorunlarla yeniden yüzleştirebilir. Yaşadığınız geçmiş maddi korkular sizlere yeni kararlar aldırabilir. Bir daha bunu yaşamayacağım korkusuyla yeni maddi girişimlere, hırslara girebilir, daha kaygılı olabilirsiniz. Aslında bunu hissetme duygunuz yeni bir girişime sizi tetiklemesi adına olacak. Yani bir korkunun size yeni bir başlangıç getirmesi gibi pozitif bir durum olduğu anlamı taşıyabilir. Sosyal çevrenizin ilgisi üzerinizde olabilir. Kendinizi bu anlamda oldukça mutlu hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızda da iyimserlik enerjiniz hâkim olurken ilk adımı atma cesaretine sahip olabilirsiniz. Haftaya Merkür gerilemesinin başlayacağını hatırlatmak isterim. Bu duruma bağlı olarak yeni iş ve girişimlerinizi bu hafta çözüme bağlamak adına harekete geçin.