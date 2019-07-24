Akrep Burcu - Haftalık

Haftaya ilişkilerinizde güç ve ego çekişmesi içerisinde başlayabilirsiniz. Krizleri hafta başında iyi yönetmenizde fayda var. Venüs-Kiron kavuşumu sizleri ilişkinizde kurmak istediğiniz dengeyi oluşturmak daha kalıcı ve pratik çözümlere yöneltecektir. Akrepler bu hafta önemli bir tanışma yaşayabilir ve kalplerini yeniden umut dolu bir enerjiyle yükseltebilirler. Bu anlamda sosyal mecralar ve yakın çevrenizle geçirdiğiniz zaman dilimleri oldukça önem arz ediyor olacak. Bunun yanında geçmiş aşklardan da romantik adımlar alabilirsiniz. Hafta ortasında maddi ve finansal konularla ilgili bazı yanılgılar ve aldanışlar söz konusu olabilir. Harcamalarınızı da dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Aile üyelerinizle daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir ev arayışı içindeyseniz sürpriz şanslar söz konusu olurken aynı zamanda yaşadığınız mekânı da güzelleştirmek ve estetik bir hale getirmek için girişimlerde bulunabilirsiniz.