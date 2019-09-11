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Haberler >Mahmure >Astroloji>Akrep Burcu Stili
Burçlar

Akrep Burcu Stili

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Akrep Burcu Stili
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"Ruh hali zaman zaman değişen Akrepler modayı takip etmeyi ve moda olan parçalar kullanmayı severler. "

Yani stillerinin ana parçaları zamandır. Zamana göre şekil alan stillerinde en çok tercih ettikleri nokta ilgi uyandıran ve seksapalitesi yüksek parçalardır.

Bedeni saran elbise ve bluzlar, mini etek boyları ve bordo, siyah, mor kombinleriyle görenleri kendine hayran bırakmak isterler. Sade ve günlük bir parçayı kombinlerken onu çok daha gösterişli ve amacının dışında bir görünüme eriştirebilirler.

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