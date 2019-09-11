Akrep Burcu Eğlence Hayatı

Karanlık ve gizemli bir burç oldukları için, koyu renkli ve bol baharatlı yiyecekleri tercih ederler. Bir Akrep insanını ayık tutmak istiyorsanız ona yavaş yavaş içmesini tembihlemeyin. Bu onu hırslandırarak daha fazla içmesine neden olacaktır. O içkinin dozunu kendisi ayarlayarak azaltacaktır.

Akrep burcunun sınır aşımı çakırkeyif olduğu zamanlarıdır. Flört etmekten çekinmeyen bir Akrep insanı sivri dili ve şakacı tavırlarıyla sizi şaşkına çevirebilir. Akrepler çok içerler ama iyi içici değillerdir. Mideleri alkole karşı fazla dayanıklı olmadıkları için bir süre sonra çıkarma isteği duyacaklardır.