Akrep Burcu Erkeği

Yaptığı işleri büyük bir heyecan içerisinde yapar. Öğrenme ve keşfetme yönünden daima açıklardır. Hırslı yapıları nedeniyle istediklerine zor da olsa ulaşırlar. Akrep burcu erkekleri, burucunun kadınlarına göre daha duygusaldır. Bu durum dış dünyadan tamamen farklı görünse de akrep erkekleri daha yumuşak düşünür. Duyarlı ve düşüncelilerdir.

Görsele önem veren akrep erkekleri, göz önünde olmayı sever. Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seven ve mutluluk saçan akrep erkekleri, bu yönleriyle insanların kalplerini kazanmayı başarırlar. Görünüşte gayet neşeli görünen akrep erkekleri için iç dünyalarında karamsar olduklarını düşünmek çokta yanlış sayılmaz. Şüphecilerdir. Eleştirmeyi severler fakat eleştiri konusu kendileri olduğunda konuyu saptırmaya çalışır, bu durumdan rahatsız olurlar.