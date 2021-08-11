Akrep, en güçlü ve etkili burçlardan biri olarak bilinir. İki yönlü bir güce sahiptir. En derinlerden en yükseklere doğru hareket eder.

Akrep Burcu Taşı Nedir ve Hangisidir?

Akrep'in ikiliği hem yerde sürünen Akrep hem de güneşin yakınında uçan kuş tarafından gösterilir. Akrep'in yaşamında dönüşüm hayati önem taşır ve Topaz bu açıdan büyük ölçüde yardımcı olur. Hayvan doğasından arındıran Topaz, Akrep burcu için en ideal taştır. Alt doğaya hükmeder ve Akreplerin daha önemli bir güç elde etmesine neden olur.

Akrep Burcu Değerli Taşlarının İsimleri

Topaz dışında Akrep burcunun taşları, Sitrin, Rodokrozit ve Kuvars taşıdır.

Akrep Burcu Değerli Taşlarının Özellikleri

Akrep burç taşı kişilikleri çılgınca hevesli, özgür ve sadıktır. Akıllarına koydukları her şeyi başarmalarını sağlayan bir dürtüleri vardır. İşleri ilk seferinde doğru yapmak zorundalar, bu da onları büyük ölçüde yetkin hale getirmektedir. Akrepler pek cana yakın değiller ve aşırı uçlarda hareket etme eğilimindedirler. Zevk ve öfke durumları arasında birkaç saniye içinde sürekli olarak akarlar. Aşırı bir Akrep ile her zaman göründüğünden daha fazlası vardır. Su elementi işaretleridir, onları deniz gibi sakin ya da fırtına gibi yoğun kılar. Bu yüzden taşlar onlara bazı nitelikler de kazandıracaktır.

Topaz'ın sağlam etkisi, duyu sistemi ve solar pleksus üzerinde dengeleyici bir etkiye sahiptir. Bedenden ve zihinden kaynaklanan çekişme ve uyumsuzluğun yarattığı gerilimi yatıştırır. Topaz, sinir travması, yorgunluk ve zihinsel çöküntü durumlarında mükemmel bir araç olarak kabul edilir. Aynı şekilde, kullanıcıyı daha uyumlu bir birey haline getirerek, bitmeyen yüksek duygularla başa çıkabilir. İçsel kaliteye katkıda bulunur ve gerilimi boşaltır.

Bir başka etkili Akrep burcu taşı Rodokrozittir. Kalbinizi sevgiye açar. Bazen Akrep özelliklerinin gücü hızlı tepkilere, hayal kırıklığına ve hatta öfkeye neden olur. Rodokrozit, hayatınıza daha fazla sevgi getirir, bu da mantıksız duyguları susturur.

Bir başka Akrep burcu taşı Sitrin'dir. Akrep'in akıllarına koydukları her şeyi başarmak için zaten önde gelen motivasyonuna yardımcı olur. Sitrin, hayatınızda tezahür ettirmeniz gerekenleri aydınlatır. Aynı zamanda hayallerinizi gerçekleştirmek için iradenizi ve kapasitenizi güçlendirir.

Akreplerin nadiren sahip olduğu, ancak çok fazla ihtiyaç duyduğu yatıştırıcı enerjiyi barındırdığı için, en yararlı Akrep burç taşları arasında Kuvars öne çıkar. Bedeni ve alanı negatif enerjiden kurtarır. Tatmin ve maneviyatı teşvik eder. Son derece uyarlanabilir bir taştır. Sizi hayallerinizle odak noktasına taşır ve diğer taşların enerjilerini harekete geçirir.

Akrep Burcu Taşlarının Renkleri

Birçok Akrep, karanlık şeylerden etkilenir. Düzenli olarak siyah, kırmızı veya sıcak pembe gibi çarpıcı bir ton kullanır. Bununla birlikte, Akrep burç taşı rengi, kristale ve Akrep kişiliğinin şu veya bu taşla temsil edilen yönlerine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Yine de daha geniş bir kural olarak, bu kristaller Akrep insanlarının ikili doğasıyla; utangaçlık ve sessiz, çekingen kişilik ve diğer yarısını oluşturan derin tutkular ve kaynayan hırsla, mücadele eder. Bunlar genellikle psişik potansiyelinizi artıran gizemli taşlar kadar canlı ve parlak taşlardır.

Her ayrıntıyı görürler ve insanları açık bir kitap gibi okuyabilirler. İnsanlar yüksek güçlü tarzlarına alıştıklarında, inanılmaz derecede sadık olduklarını anlayacaklar. Akrep'in konsantrasyonu şaşırtıcıdır, ancak sabitlenmemek için dikkatli olmak gerekmektedir. Bu yüzden beyaz gibi saf ve temiz bir renk Akrep burcunu sakinleştirerek daha elverişli olmasını sağlar.

Akrep Burcu Hangi Taşları Nasıl Kullanmalı?

Akrepler, zodyakın süper dedektifleridir ve gizemli bir hava altında çalışmayı severler. Tarzlarını dünyaya çok kolay göstermeyi sevmezler, bu yüzden mücevherlerinde sadeliği seçmelidirler. Akrep'in burç taşı kolyeleri, yüzükleri ve diğer takıları basit ama çok yönlüdür.