Akrep Burcu Olumsuz Yönleri

Başkalarının işine karışır, hatalarını kabullenmekte zorluk yaşarlar. Akrep burcu insanı, evhamlı yapısı sebebiyle sürekli kuşkucudur ve kafasında kurmaca olaylar düşünür. Hatta o kadar ki bu durum saplantı derecesine de ulaşabilmektedir. Akrep burçlarının diğer bir olumsuz özelliği de kontrol etme içgüdüsüdür.

Herkesi yönetmek ve onlardan yararlanmak isteyebilir, maddi – manevi destek görmek için baskı oluşturabilirler. Olayları duygularına göre değerlendirir ve ruh haline göre düşünürler. Kimseye tam olarak güvenmezler. İletişime geçtiği kişiler arasında hep bir duvar vardır. İnsanları manipüle etmeyi ve ince hesaplar yapmayı severler.