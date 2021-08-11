Akrep burcunun yönetici gezegeni plütondur. Kararlılığı ve sabit fikirli oluşu ile net kararlar alma konusunda uzman olan burçlardan biridir. Akrep burcu ilişkilere önem veren ve duygusal anlamda hisleri yoğun olan burçlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu özelliklerinin tamamını yönetici gezegeni olan plütondan almaktadır.

Akrep Bucu Gezegeni Nedir ve Hangisidir?

Su burçlarından biri olan akrep, en güçlü karaktere sahip olan burçlardan biridir. Gezegeni plüton olan akrep burcu oldukça kararlı bir burçtur. Yönetici etkisi büyük olan akrep burcu kişileri kendi doğaları gereği organizasyon duygusu yüksektir. Plüton gezegenine ait olan akrep burcu duygusal ilişkilerinde baskın olan taraftır. Özellikle yönetme etkisi ilişkilerine de yansımaktadır. Dinamik ve enerjik karakter özelliklerine sahiptir. Bu enerji burca plüton gezegeninden gelmektedir. Her açıdan net kararlar alma konusunda uzman olan bir burçtur.

Akrep Bucu Gezegeninin Etkileri Nelerdir?

Akrep burcu gezegeninin etkilerinden biri duygusallığıdır. Duygusal açıdan heyecanlı ve dinamik olan akrep burcu, ilişki konusunda uzman olan burçların başında yer almaktadır. İlişkisinde daima yöneten taraf olan akrep burcu bu etkileri yönetici gezegeni olan plütondan almaktadır. Karakteristik özellikleri belirleme konusunda gezegeni plüton en büyük destekçisidir. Plüton gezegenine ait olan akrep burcu su burcu özelliklerinin tamamını taşımaktadır. Net ve yönetici özellikleri ile bilinen akrep burcu, plüton gezegeni ile insanlar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Akrep Burcu Gezegen Hareketleri Nasıl Gerçekleşir?

Akrep burcu gezegen hareketleri güneşin yörüngesi ile birlikte ilerlemektedir. Genel olarak sabit kalan bu akrep burcu gezegeni kişilik özelliklerini ayın ve güneşin konumuna göre ortaya çıkarmaktadır. Akrep burcu gezegen özellikleri farklı zaman dilimlerine göre değişiklik göstermektedir.

Akrep Burcu Gezegeninin Özellikleri

Akrep burcu gezegeninin özelliklerinden başlıca kararlı, sabit fikirli olmaları, net karar alabilmeleri, duygusal açıdan hisleri kuvvetli olmaları gelmektedir. Çevresinde bıraktığı etki yüksek olan akrep burcu bu özelliklerini gezegeni plütondan almaktadır. Plüton sabit olan gezegenlerden biridir. Akrep burcu özellikleri arasında da bu sabit fikirli ve düşünceleri net olma özellikleri öne çıkmaktadır. Tüm akrep burçlarında aynı etkiyi bırakmaktadır.