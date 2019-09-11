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Haberler >Mahmure >Astroloji>Akrep Burcu Kariyeri
Burçlar

Akrep Burcu Kariyeri

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Akrep Burcu Kariyeri
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"Akrep insanları bir miktar paragözdür. "

Akrep insanları, borsacı, finans danışmanlığı gibi hem zekasıyla gücünü kanıtlayabileceği hem de piyasa durumlarını gözlemleyebileceği bir meslek tercih edebiliyorlar.

Araştırma yetenekleri oldukça gelişmiş olan Akrep burçları, birçok alanda da yetenek ve yeterliliklerini rahatlıkla sergileyebilirler. Bunlardan biri de tıp alanıdır. Tıp alanında incelemeler ve buluşlar yapmak onları mutlu etmeye yetecektir. Soğukkanlı kalabildikleri için hastane ortamında da çok işlevli bir görev üstlenebilirler.

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