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Müge Akgün
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İnciler, Yıldızlar ve Şef Şapkaları

#Müge Akgün#Kelebek#Yazar

Yedi yıl öncesine dek Türkiye’nin bir restoran rehberi yoktu. 2017 yılında Hürriyet Gazetesi ve Karaca iş birliğiyle ülkemizin ilk ve tek gizli müfettişlik sistemiyle değerlendirme ve derecelendirme yapılan çalışması İncili Gastronomi Rehberi projesi hayata geçti.

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Üç yıl önce de Turizm Geliştirme Ajansı TGA’nın katkılarıyla Dünyaca ünlü Michelin Guide basılı olmasa da ‘Online’ olarak ülkemize İstanbul’dan başlayarak girdi. Bu yıl İstanbul İzmir ve Muğla olmak üzere üç kenti kapsamına aldı. Geçtiğimiz yıl ise yine bir başka uluslararası rehber Gault Millau Sözen Organizasyon tarafından getirildi.

İnciler, Yıldızlar ve Şef Şapkaları

Her üç rehberin ödül geceleri de yine İncili, Michelin ve Gault Millau sırasıyla yapıldı. Bu yıl 10 kenti kapsayan ‘online rehberi’ Gault Millau 2025’in sonuçları 9 Aralık Pazartesi akşamı açıklanarak en yüksek 5, en düşük 1’le simgelenen 280’in üzerinde ‘Şef Şapkası/ Toque’lar ile 32 kategorideki özel ödüller şeflere ve işletmelere takdim edildi.
İstanbul’dan AQUA Restaurant, Araka, Arkestra, Casa Lavanda, Gallada, Mikla, Nicole, Sankai by Nagaya, Tuğra Restaurant, İzmir’den Narımor, OD Urla, Vino Locale ve Antalya’dan 7 Mehmet 3 Şef Şapkası aldılar. Maksut Aşkar’ın Neolokal’i ile Fatih Tutak’ın Turk’u bu yılın en yüksek ödülü olan 4 Şef şapkasının sahibi oldular.

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İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİNİN 3 İNCİLİLERİ

18 Kasım’da yapılan altıncı İncili Gastronomi Rehberi Ödül Gecesi’nde İstanbul, İzmir, Bodrum, Ankara, Antalya, Gaziantep, Bursa ve Adana olmak üzere sekiz kentten 5 İncili 21 ve 4 İncili 79 olmak üzere toplam 100 restorana plaketlerini takdim etmiştik.
İlk yola koyulduğumuz yıldan itibaren bu yöntemi seçmemizin tek nedeni ‘Ödül Töreninin’ saatlerce sürmemesi, davetlilerin sabırlarını sınamamaktı.

İnciler, Yıldızlar ve Şef Şapkaları

Bu yıl da daha önceki yıllarda olduğu gibi Rehberde yer alan 3 İncili 204, 2 İncili 251 ve 1 İncili 122 olmak üzere toplam 577 restoran ve 537 Lezzet Noktasının da plaketleri yollanmaya başladı.
Ancak son günlerde karşılaştığım birçok şef ve restoran sahibinin ‘Neden biz rehberde yokuz?” sorusuna muhatap oldum. Nasıl olmazsınız tabii ki varsınız, kitapta yer alıyorsunuz desem de içim rahat etmedi. Bu haftadan itibaren karşılığı ‘çok iyi’ demek olan 3 İncili restoranlara İstanbul’dan başlayarak bu köşede yer vermeye başlıyorum...

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İnciler, Yıldızlar ve Şef Şapkaları

50 YAŞINDA BİR KELEBEK

8 Aralık akşamı Hürriyet Gazetesi ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni dans performansları, sahne tasarımı hiç aksamayan akışıyla 50’inci yılına yakışır olgunluktaydı.

İnciler, Yıldızlar ve Şef Şapkaları

Özellikle de Dans Fabrika ve HT Film tarafından hazırlanan, 70’lerden 80’lere, 90’lardan 2000’lere uzanan dönemin müzikleri, kıyafetleriyle 120 kişilik dans ekibinin şovuyla yapılan açılış çok etkileyiciydi.
Ata Demirer’in performansı, zamansız yorumcu Erol Evgin’in tüm salonun eşlik ettiği şarkıları, Selin Geçit'in Evgin'e eşlik ettiği anlar, Hande Yener müthiş sahnesi gecenin unutulmazları arasındaydı.
Türk sinemasına damgasını vuran Türkan Şoray, Ediz Hun, İzzet Günay Emel Sayın ve Perihan Savaş gibi isimlere verilen Türk Sineması’na saygı niteliğindeki ödüller de çok yerindeydi.
Organizasyonda görev alan tüm ekipleri kutlarım...

 

#Müge Akgün#Kelebek#Yazar
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