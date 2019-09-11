Akrep Burcu Saç Stili

İsteği şeylere odaklanarak elde edene kadar savaşırlar. Bu onların istekleri konusunda ne kadar hırslı olabileceklerini gösterir. Akrep kadınları daima bulundukları ortamda ön planda olmayı severler. Bu nedenle farklı ve sıra dışı modeller tercih edebilirler.

Marjinal kesimler ve renkler kullanmaktan çekinmeyen Akrepler, saçlarında değişim yapmaktan korkmazlar. Ruh hallerine göre saçlarını değiştirirler. Yıllarca uzatıp emek verdikleri saçlarını bile ruh değişimleri sırasında kısacık kestirebilecek bir psikoloji içerisindelerdir. En farklı ve asi saç modellerini Akrep kadınlarında sıkça gözlemleyebilirsiniz.