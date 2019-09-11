Akrep Burcu Zıt Burçları

Sabitliği nedeniyle her şeyi içlerinde yaşarlar. Çok nadir sinirlenirler. Akrep burçları, ince düşünceli olduğundan karşısındakinden de aynı şekilde düşünmesini ister. Hava grubunun burçlarıyla bu sebepten ötürü iyi geçinemez. Özellikle İkizler burcunun hareketleri Akrep burcunu meraktan çatlatır ve bir süre sonra yorulur. Kova ve Terazi burçlarıyla da uyum yakalayamaz.

Akrep burçları kıskanç ve kindardır. Bu onların en kötü özelliğidir denilebilir. İnatçı, başına buyruk ve kuşkucu yanları da vardır. Boğa, Aslan ve Kova burçları Akreplere çekici gelen burçlardır.