MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBurçlar Akrep Burcu Zıt Burçları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji>Akrep Burcu Zıt Burçları
Burçlar

Akrep Burcu Zıt Burçları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akrep Burcu Zıt Burçları
Abone Olgoogle-news

"Gizemli bir burç olan Akrep insanları, oldukça duygusal ve fedakârdır."

Sabitliği nedeniyle her şeyi içlerinde yaşarlar. Çok nadir sinirlenirler. Akrep burçları, ince düşünceli olduğundan karşısındakinden de aynı şekilde düşünmesini ister. Hava grubunun burçlarıyla bu sebepten ötürü iyi geçinemez. Özellikle İkizler burcunun hareketleri Akrep burcunu meraktan çatlatır ve bir süre sonra yorulur. Kova ve Terazi burçlarıyla da uyum yakalayamaz.

Akrep burçları kıskanç ve kindardır. Bu onların en kötü özelliğidir denilebilir. İnatçı, başına buyruk ve kuşkucu yanları da vardır. Boğa, Aslan ve Kova burçları Akreplere çekici gelen burçlardır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi