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Haberler >Mahmure >Astroloji>Akrep Burcu Makyajı
Burçlar

Akrep Burcu Makyajı

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Akrep Burcu Makyajı
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"Sezgi ve içgüdülerin temsilcisi olan Akrep burcu insanları için makyajlarındaki en önemli nokta renklerdir. "

Su grubunun rengi olan yeşili genellikle far olarak kullanmayı severler. Akreplerin en çok kullandıkları renklerden biri de kahverengidir. Göz makyajlarında vazgeçemeyecekleri şeylerden bazıları kahverengi kalemler ve beyaz farlarla yapılmış gölgelerdir.

Çocuksu tenlerine şeftali rengi bir allık kullanmayı tercih eden Akrepler, ruj seçimlerinde de pembenin tüm tonlarını severler. Ayrıca oranj su grubu kadınlarının kullanması gereken renklerden biridir.

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