Akrep Burcu Makyajı

Su grubunun rengi olan yeşili genellikle far olarak kullanmayı severler. Akreplerin en çok kullandıkları renklerden biri de kahverengidir. Göz makyajlarında vazgeçemeyecekleri şeylerden bazıları kahverengi kalemler ve beyaz farlarla yapılmış gölgelerdir.

Çocuksu tenlerine şeftali rengi bir allık kullanmayı tercih eden Akrepler, ruj seçimlerinde de pembenin tüm tonlarını severler. Ayrıca oranj su grubu kadınlarının kullanması gereken renklerden biridir.