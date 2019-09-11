Akrep Burcu Sağlığı

Akrep burçları yapılarındaki tutku ve bitmek bilmeyen seksüel yaşam isteği nedeniyle cinsel organların işleyişi ve hormonlarla ilgili sorunlar yaşayabilmektedirler.

Bünyesel olarak hastalıkları kolay atlatsalar da genellikle ağır hastalıklardan kolaylıkla kurtulamazlar. Akrep burcunun teşhis süreci de sancılı bir dönem geçirmesine neden olacaktır. Uzun çalışma ve araştırma sonucu Akreplerin geneli için ağır hastalık teşhisi konulamamaktadır. Hastalıkların çoğu hırs ve yorgunluktan dolayı ortaya çıkan psikosomatik hastalıklardır.