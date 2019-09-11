Akrep Burcu Şifalı Bitkileri

Doğum haritasında Plüton gezegeninin etkileri baskın ve yükselen burcunuz Akrep ise özellikle Plüton Güneş’ten ters açı alıyorsa, endokrin hormonu düzenli çalışmayabilir ve psikolojik kökenli hastalıklar görülebilir. Bu durumda çözümü doğal ürünlerde aramakta fayda var. Calendula bitkisi Akrep insanları için şifa niteliğinde bir ottur.

Calendula bir bahçe çiçeğidir. Akrepler için oldukça yararlı bir şifa kaynağıdır. Çayı, bir tutam kuru çiçek ve iki fincan kaynatılmış suda demlenerek içilebilir. Melisa yapraklarının da sulu özütünün uçuk virüsü üzerindeki antiviral etkisi, çeşitli araştırma grupları tarafından etkili olduğuna yönelik çalışmalar yayımlanmıştır.