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Haberler >Mahmure >Astroloji>Akrep Burcu Aşk Hayatı
Burçlar

Akrep Burcu Aşk Hayatı

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Akrep Burcu Aşk Hayatı
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"Akrep burçları ilişkilerini hep yüksek duygular içerisinde ve ihtiraslı yaşarlar. "

Bu durum Akrep burçlarını bazen olumsuz olarak etkileyebilir. Gizemli bir ilişki yapısı planlayan Akrep burcu insanları, aşık olmadan kalbinin kapılarını kolay kolay açmazlar. Kalbinin kapılarını açtığında ise kendini tamamen partnerine teslim edecektir. Akrep burçları, karşılarındaki kişiyi kolayca etkisi altına alabilirler. Aşkı hem vücutlarında hem de kalplerinde yaşarlar. Kolay aşık olmazlar bu nedenle ilişki düşündüğünüz Akrep insanları için biraz sabırlı olmalısınız.

Cinsel duygularını çok yoğun yaşayan Akrep burcu insanları, seks hayatlarında da kontrolü elde tutmak isterler. Tüm burçlar içerisinde en ateşli burç kuşkusuz Akrep burcudur. Bu hallerinin yanı sıra oldukça nazik ve narindirler. Hayal gücü ve fantezi dünyasına kapılırsanız mutlu olmamak için hiçbir sebebiniz yoktur.

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