Hangi burç hangi kahveyi içmeli?

Terazi burçları, kelimenin tam anlamıyla güzellik ve keyif için yaşarlar. Bu sebeple Teraziler için beyaz çikolatalı mocha’dan daha ideal bir kahve yoktur. Beyaz köpüğü ile en estetik görünen kahvelerden biri olan, tatlı içimi ile de damaklara hitap eden mocha, Terazilerin güzellik anlayışına hitap ediyor.