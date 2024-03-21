Hangi burç hangi kahveyi içmeli?
Burca göre alışveriş tüyoları, stil ipuçları hatta tatil planlamaları bile olur da kahve olmaz mı? Her burcun özelliklerine göre tercih edebileceği kahve çeşitlerini anlatıyoruz.
Sıklıkla tercih ettiğiniz kahve hangisi; Americano, latte ya da mocha mı? Yoksa “Ben filtre kahve insanıyım” mı diyorsunuz? Gelin bir de burcunuz hangi kahveyi içmenizi söylüyor ona bakalım.
BOĞA:
Boğa burçları, damak tadını iyi bilirler ve güzel yemeğe bayılırlar. Ancak bir o kadar da değişimden hoşlanmazlar, sabit fikirlidirler. Kahvede de standartların dışına çıkmak istemeyen Boğaların favorisi her zaman Americano’dur. Buzlu ya da sıcak fark etmez, onlara Americano olsun yeter.
YENGEÇ:
Hassas, empati yeteneği gelişmiş ve evcimen… Evet, Yengeç burçlarından bahsediyoruz. Bu burcun ideal kahvesi yumuşacık süt köpüğü ile kesinlikle Cappuccino'dur.
BAŞAK:
Sadeliğin ve zarafetin burcu kesinlikle Başak burcudur. Başaklar abartıdan uzak durular, bu sebeple de sade ve hem göze hem damağa hitap eden, yumuşak içimli Latte ile özdeşleşirler.
TERAZİ:
Terazi burçları, kelimenin tam anlamıyla güzellik ve keyif için yaşarlar. Bu sebeple Teraziler için beyaz çikolatalı mocha’dan daha ideal bir kahve yoktur. Beyaz köpüğü ile en estetik görünen kahvelerden biri olan, tatlı içimi ile de damaklara hitap eden mocha, Terazilerin güzellik anlayışına hitap ediyor.
AKREP:
Akrepler tutkunun burcudur. Hayatların her alanında olduğu gibi kahvede de tutkuyu isterler. Bu yüzden yoğun ve nefis flat white onlar için harika bir seçenektir.
OĞLAK:
Zodyak’taki en geleneksel burç nedir? sorusunun cevabı şüphesiz Oğlaktır. Oğlak burçları hayatlarında geleneksellikten hoşlanırlar ve kahvede de bu tutumdan vazgeçmezler. Yanında çikolatası ya da çifte kavrulmuş lokumu ile bu burç için en ideal kahve bol köpüklü Türk kahvesinden başka bir şey olamaz.