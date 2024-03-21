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Astro Gündem
Fotoğraflar: Alamy

Hangi burç hangi kahveyi içmeli?

Burca göre alışveriş tüyoları, stil ipuçları hatta tatil planlamaları bile olur da kahve olmaz mı? Her burcun özelliklerine göre tercih edebileceği kahve çeşitlerini anlatıyoruz.

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1

Sıklıkla tercih ettiğiniz kahve hangisi; Americano, latte ya da mocha mı? Yoksa “Ben filtre kahve insanıyım” mı diyorsunuz? Gelin bir de burcunuz hangi kahveyi içmenizi söylüyor ona bakalım.

2KOÇ:

KOÇ:

Zodyak’ın ilk burcu olan Koçlar, hareketli ve yüksek enerjili olmaları ile nam salmışlardır. En ünlü özelliklerinden biri de sabırsızlık olan Koç burçları için en ideal kahve, oldukça kolay ve hızlıca demlenebilen filtre kahvelerdir.

3BOĞA:

BOĞA:

Boğa burçları, damak tadını iyi bilirler ve güzel yemeğe bayılırlar. Ancak bir o kadar da değişimden hoşlanmazlar, sabit fikirlidirler. Kahvede de standartların dışına çıkmak istemeyen Boğaların favorisi her zaman Americano’dur. Buzlu ya da sıcak fark etmez, onlara Americano olsun yeter.

4İKİZLER:

İKİZLER:

Sosyalleşmek bir burç olsaydı kesinlikle İkizler olurdu. Yaşamayı sevmeleri, enerjik ve çok sosyal olmaları ile öne çıkan İkizler burçlarının kahvesi de elbette kendisi gibi renkli olmalı. Bu sebeple İkizler burçlarını yansıtan kahve Frappe diyebiliriz.

5YENGEÇ:

YENGEÇ:

Hassas, empati yeteneği gelişmiş ve evcimen… Evet, Yengeç burçlarından bahsediyoruz. Bu burcun ideal kahvesi yumuşacık süt köpüğü ile kesinlikle Cappuccino'dur.

6ASLAN:

ASLAN:

Aslan burçlarının gösterişi ve eğlenmeyi çok sevdiğini bilmeyen yoktur. Liderlik etmeye de bayılan Aslanlar, kahvede de kendileri gibi gösterişli olan Macchiato'ya bayılırlar.

7BAŞAK:

BAŞAK:

Sadeliğin ve zarafetin burcu kesinlikle Başak burcudur. Başaklar abartıdan uzak durular, bu sebeple de sade ve hem göze hem damağa hitap eden, yumuşak içimli Latte ile özdeşleşirler.

8TERAZİ:

TERAZİ:

Terazi burçları, kelimenin tam anlamıyla güzellik ve keyif için yaşarlar. Bu sebeple Teraziler için beyaz çikolatalı mocha’dan daha ideal bir kahve yoktur. Beyaz köpüğü ile en estetik görünen kahvelerden biri olan, tatlı içimi ile de damaklara hitap eden mocha, Terazilerin güzellik anlayışına hitap ediyor.

9AKREP:

AKREP:

Akrepler tutkunun burcudur. Hayatların her alanında olduğu gibi kahvede de tutkuyu isterler. Bu yüzden yoğun ve nefis flat white onlar için harika bir seçenektir.

10YAY:

YAY:

Özgürlüğün simgesi olan Yay burçları, özel hayatlarından taviz vermek istemezler ve özgürlüklerine çok düşkünlerdir. Bu burç için en ideal kahve espresso olacaktır; sert, leziz ve enerjik.

11OĞLAK:

OĞLAK:

Zodyak’taki en geleneksel burç nedir? sorusunun cevabı şüphesiz Oğlaktır. Oğlak burçları hayatlarında geleneksellikten hoşlanırlar ve kahvede de bu tutumdan vazgeçmezler. Yanında çikolatası ya da çifte kavrulmuş lokumu ile bu burç için en ideal kahve bol köpüklü Türk kahvesinden başka bir şey olamaz.

12KOVA:

KOVA:

Kova burçları aşırı mantıklı hareket ederler. Sürekli düşünürler ama hayattan zevk almayı da çok iyi bilirler. Bu burca en yakın kahve bol çikolatalı, buzlu bir frappucino'dur.

13BALIK:

BALIK:

Balık burcu demek duygusallık demek, romantizm demek. Kahvesinde bile romantizm izleri arayan Balık burçlarının ideal kahvesi, içerken insanın içini sıcacık yapan karamel marocchino'dur.

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