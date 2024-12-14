Aslına rücu etmek

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Spotify 2024 yılının en çok dinlenen şarkılarını açıklayınca bu daha net ortaya çıktı.

Mesela eskilerin arabesk kraliçesi Kamuran Akkor...

Bu sene 76 milyon dinlenme, 6,84 milyon dinleyiciyle listelerin üst sıralarında yer almış. Onun ‘Ben Sarhoş Oldum’, ‘Bir Ateşe Attın Beni’ ve ‘Aşk Eski Bir Yalan’ şarkıları en çok dinlenen şarkılar arasına girmiş... Her şey aslına rücu eder derlerdi ya eskiler. Doğru diyorlarmış.





Arabeske burun kıvıranlara bakmayın siz.

Ben hiç caz’la duygulanıp, eskileri düşünen görmedim.

“Hep house müzik dinliyorum, listem onlarla dolu" diyenler mesela...

Tamam onun da yeri ayrı ama siz house müzikle mi düşünüyorsunuz eski sevgilinizi.

Ben hep bir Kamuran Akkor hayranıydım, hep Gülden ve Neşe Karaböcek’ciydim ve hep Ferdi Tayfur’cuydum zaten.

Ve Kamuran Akkor ve rap dünyasının ünlü ismi Sagopa Kajmer, “Bir Ateşe Attın Beni” şarkısını yeniden yorumladı.

Düet kısa sürede Trend Müzik listesine 3. sıradan girdi. Düzenleme çok iyi, mutlaka dinleyin...

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Sonuna kadar hak eden biri

Bitmiyor Altın Kelebek dalgası bitmiyor.

İyi ki de böyle oluyor.

Bir başlıkta Esra Erol’a açmak istiyorum...





Reytingleri sallayan Esra Erol Altın Kelebek sahnesini de salladı.

Biz ekipçe ona sürpriz hazırlayıp ödülünü en yakın dostlarından olan Bergüzar Korel versin demiştik.

Çok da iyi demişiz, çok şaşırdı Esra ve tüm konuşmasını falan unuttu o heyecanından...

Ne güzel bir tabloydu iki dostun sarılması, kadının kadına verdiği destek, başarısından mutlu olmak...

Bayılıyorum böyle insanlara.

Ödül de böyle hak edenlere gidince ayrı bir keyif bizler için.

Esra Erol haftanın çoğu günü reyting listelerinde üst sıraya yerleşiyor zaten.

Halkta büyük bir karşılığı var. Nice başarılı seneleri olsun daha...

Aynen aynen fakir seversiniz

Bir şöyle demiş: “Hayatımdaki erkek zengin bile olsa sıkıcı olmayacak...”

Yani şöyle de çevirebiliriz:

“Fakir olsun ama sıkıcı olmasın...”

Ben buna büyük büyük gülerim. Bakmayın böyle söyleyenlere siz.

Hani bir söz vardır ya “Parasız erkeği sadece annesi sever” diye...

Acı ama gerçek...

Bir de bu iddia da bulunanlar ünlü kadınlar.

Yani beni asla inandıramazlar sırf eğlenceli diye fakir biriyle sevgili olacaklarına.

Ama damarı bulmuşlar, saçmala ve gündeme gel mantığıyla hareket ediyorlar.

Güzel iş...

Ama yemeyiz biz.