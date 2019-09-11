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Haberler >Mahmure >Astroloji>Akrep Burcu Diyeti
Burçlar

Akrep Burcu Diyeti

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Akrep Burcu Diyeti
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" Doğru beslenmek, gergin olan Akrep insanlarının gerginliklerini de alıp götürecektir."

Tahıllı ekmekler, balık ve deniz ürünleri, yeşil salata, soğan, kırmızı turp, taze meyve ve sebzeler içeren bir diyet Akrep burcu insanına uyacaktır.

Çalışkan, kararlı ve sezgi gücü yüksek olan Akrep burcu insanları, kararlılıkları sayesinde diyet sürecini kolaylıkla tamamlayabilirler. Analiz gücü yüksek olan Akrepler, diyete sadık kalacak ve bu durumda hızlı bir kilo kaybetme durumu gözlenecektir.

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