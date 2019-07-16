Balık Burcu - Haftalık

Bu hafta sizleri ilgilendiren en önemli konu değişim ve yeni başlangıçlar olacak gibi görünüyor. Hayatınıza dair yeni başlangıçlar yapmak adına yeni kararlar verebilirsiniz. İçinizdeki var olan coşku ve hayat enerjisini ilişkilerinize yansıtabilir ve aktif bir rol alabilirsiniz. Özellikle hafta başından itibaren var olan etkiler sayesinde yalnız olan balıklar heyecan duyacağı ve hoşlanabileceği aşk hikayelerini hayatlarına çekebilirler. İlişkisi devam eden Balıklar karşı taraftan romantik adımlar alabilirler. Hafta başından itibaren etkinleşen Venüs-chiron kavuşumu parasal konularda sizleri biraz kaygılandırabilir. Aynı zamanda geçmişe dair bazı olay ve kişilerle karşılaşma ve tesadüfen bir durumun gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Hafta ortasında bazı kişilerle olan iletişimlerinizde yanlış yönlendirilmeye dikkat etmelisiniz. Size yapacakları açıklamalar gerçek dışı olabilir. Finansal konularda gerçeklerden uzaklaşmamalısınız. Haftaya sizin burcunuzda gerileyecek bir Merkür Retro’su olduğunu şimdiden hatırlatır ve bunun için bu hafta gerekli hareketlenmeleri yapmanızı tavsiye edebiliriz.