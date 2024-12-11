Güney Eğitim Vakfı 30. Yıl Kuruluş balosunu görkemli bir şekilde kutladı

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Sheraton Oteli’nde düzenlenen Güney Eğitim Vakfı’nın bu anlamlı gecesine Adana Büyükşehir Belediyesi katkı sunarken; Büyük Usta Şalgam ve STD Transformatör Ana Sponsorluğunu üstlendi.

Yönetim Kurulu Başkanı Semih Karademir'in konuşması ile başlayan gece sponsorlara plaketleri verilerek devam etti. Gecenin akışını ise eşsiz sunumuyla Yeliz Arman Doğramacılar gerçekleştirdi.

PAVEY’E ÖDÜL

Her yıl bir kişinin layık görüldüğü 'Güney’in İncisi' Ödülü bu yıl Birleşmiş Milletler Diplomatı, Şafak PAVEY’in oldu. Pavey’in ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Semih Karademir birlikte sundu.

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Ünlü sanatçı Melek Mosso muhteşem sesiyle geceye renk kattı, davetlileri coşturdu.

Gecenin sonuna doğru Yusuf Emrah GERGİN - Emrah Efe ASLANER sahne alarak, akustik performanslarıyla mükemmel bir kapanış yaptı. Baloya katılarak eğitime destek veren tüm gönüllülere teşekkür edildi.

KATILANLAR

Geceye Adana Milletvekili Müzeyyen ŞEVKİN, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan KARALAR, CHP Adana İl Başkanı Doç. Dr. Anıl TANBUROĞLU, Seyhan Belediye Başkanı Oya TEKİN, Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI, Çukurova Belediye Başkanı Emrah KOZAY, Geçmiş Dönem Parlamenterleri Ümit ÖZGÜMÜŞ ve Aytuğ ATICI, Dizi ve Film Yapımcısı Timur SAVCI, Belgesel Yönetmeni Nebil ÖZGENTÜRK, Hürriyet Gazetesi Bölge Temsilcisi Erdal FERNERGİZ, 5 Ocak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Savaş ÇOKDUYGULU, Acun Medya Akademi CEO’su Gökhan MUTLAY ve çok sayıda eğitim gönüllüsü katıldı.







