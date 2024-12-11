Tarlada kafalar karışık

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Bu dönüşün, Suriyeli işçi yoğunluğunun bulunduğu sektörleri kısa ve uzun vadede nasıl etkileyeceği konusu elbette merak konusu.

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Tabii gündem henüz çok sıcak, neyin, ne zaman, nasıl olacağı belli değil.

Ama yine de özellikle tarım sektörü içindeki seslere kulak kabarttım ve ilk önce Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği​​ Başkanı İsmail Yılmaz’ı aradım.

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İsmail Bey, anlattıklarıyla çok endişeli bir tablo çizdi ve şunları söyledi:

TELEFONLARIM SUSMUYOR

“Sektör panik halinde. Geri dönüşler bu hızla devam ederse elbette iş gücümüz etkilenecek. Üyelerimiz sürekli bizi arayıp bilgi almaya çalışıyor. Çünkü özellikle süs bitkileri alanında çok sayıda göçmen çalışıyordu. Onların iş gücüne sunduğu katkıyı kendi insanımızdan alabileceğimizi düşünmüyoruz. Konuyu ilgili bakanlıklarla da paylaştık, süreci hassasiyetle takip ediyoruz.”

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İsmail Bey, çok net ve kaygılı bir tablo çizince, rotamı jet hızıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman’a çevirdim.

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Allah var, Yusuf Bey öyle ‘panikten’ falan bahsetmedi ancak sorunun varlığını da görmezden gelmedi.

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Yusuf Bey, özetle şu tespiti yaptı:

İŞÇİ BULAMIYORUZ

“Suriye’de yaşanan gelişmelerin elbette iş gücüne etkileri olacak. Antalya’da her ne kadar turizm sektöründe Suriyeli çalışan olmasa da tarım sektörü için aynı şeyi söyleyemeyiz. Tarım sektöründe çalışan göçmenlerin gidişi, kısa veya uzun vaade fark etmeksizin tarım sektörümüze olumsuz olarak yansıyacaktır. Çünkü tarım sektörümüz yerli işçi bulma konusunda maalesef büyük sıkıntı yaşıyor.”

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Tartışmanın kendi içinde ayrılan tek ismi ise Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır oldu.

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Ali Bey, konuyla ilgili çok sakin bir duruş belirleyip şunları söyledi:

GİDENİN YERİ DOLAR

“Panik yapacak bir durum yok. Zaten şu an gündem çok sıcak. Türkiye’deki Suriyeliler henüz izleme aşamasında. Geri dönüşün boyutu ne kadar olur bekleyip göreceğiz. Boyut büyük olsa da geri dönüş bir anda olmayacağı için Suriyeli göçmenlerin eksikliği bir şekilde doldurulacaktır. Tablo netleştikçe sektör de ona göre pozisyon alır.”

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Açıkçası bana göre de kısa ve uzun vadede neler yaşanacağını şimdiden kestirmek çok zor.

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Elbette ki Suriye’de yeni bir rejimin kurulacak olmasının Türkiye’ye ekonomik, sosyal ve siyasal etkileri olacaktır.

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Bu etkiler işgücü piyasasını da istesek de istemesek de yeniden şekillendirecek.

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Peki, bu sorun sadece Antalya’nın mı?

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Elbette hayır.

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Mesela Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, kentlerinde 450 bin Suriyeli bulunduğunu açıklamış.

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Yani sorun aynı ama boyutları farklı.

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Şu anda sektörler için yapılacak en doğru şey ise beklemek, izlemek, doğru zamanda, doğru yerde, doğru hamleleri yapmak sanırım…