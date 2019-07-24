Boğa Burcu - Haftalık

Bu haftanın sizler için en önemli gündemi yönetici gezegeniniz Venüs’ün Kiron ile kavuşuyor olmasıdır. Hem ilişkileriniz hem parasal konularınızın her zamankinden fazla önem kazandığı bir haftadasınız. Uzun zamandır ilişkilere dair dengeye koyamadığınız sorunlardan sıyrılma zamanı geldi. Sizi inciten bazı konuları konuşmak ve birdenbire içinizde kalanları söylerken kendinizi bulabilirsiniz. Arka planda sizden habersiz dönen bazı konuşmalar ya da planları öğrenebilirsiniz. Buna karşı biraz daha sakin kalmalısınız. Geçmiş aşk ilişkileri ile ilgili bazı hesaplaşmalar söz konusu olabilir. Seyahatler ve ticari iş projeleriniz, eğitim, yurtdışı konuları üzerinden beklediğiniz bir fırsat varsa bu hafta olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Bu süreçte kariyer hedeflerinizi hızlandırmanızda fayda var.