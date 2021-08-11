Boğa burcunu temsil eden değerli taş; akik taşıdır. Akik taşı genel olarak Türkiye'nin batı taraflarında yaygın şekilde çıkarılmaktadır. Boğa burcu bireylerinin, bilinçli olmasına yorumlanır. Akik taşı; güzellik ve estetiğin sembolüdür. Akik taşı doğa içerisinde çok türlü renklerde bulunarak, her rengi başka adla isimlendirilir.

Boğa Burcu Taşı Nedir ve Hangisidir?

Boğa burcunu sembolize eden taş; akik taşıdır.

Boğa Burcu Değerli Taşlarının İsimleri

Boğa burcunun değerli taşları; mavi akik, turkuaz, azurit, zümrüt, dumanlı kuvars ve yeşim taşı şeklindedir.

Boğa Burcu Değerli Taşlarının Özellikleri

Boğa burcu değerli taşları arasında bulunan yeşim taşı; boğa burcu bireyleri adına koruyucu taş olarak bilinmektedir. Devamlı ciddi kararlar almak zorunda olan boğalar adına yol gösteren bir taş olup, kafalarını rahatlatan bir taştır. Kesinlik ve berraklık getirdiğine inanılmaktadır. Aynı şekilde yeşim taşı; ruhu ve bedeni iyileştirmektedir. Yeşim taşı; endişeyi ve içsel sıkıntıları ortadan kaldırmaktadır.

Zümrüt taşı; mitolojik özellikleri ile dikkat çekmektedir. Dünyanın en değerli dört taşı arasında bulunur. Zümrüt taşının bereket getirdiğine inanılırmış. Elmas taşında olduğu üzere aşkı ve sadakati temsil eden bu taş, aynı şekilde mutluluk ve huzur getirir. Arkadaşlık, sevgi gibi sosyal ilişkilerde güçlendirici niteliği bulunur.

Mavi akik; farklılık ve yenilik korkusu adına yatıştırıcı bir taştır. Kendi kurallarına ve doğrularına çok bağlı olan boğa burcu adına yeni girişimlerde bulunmalarına destek olur. Kimi zaman akıllardaki düşünceleri gerçekleştirmek konusunda ertelenen ya da zorlanan boğa burcu adına bunları yenmelerinde yararlı olacak bir taştır. Gelişme ve yeni fikirlere açık olmaya yardımcı olur.

Azurit; meditasyon yapılırken sıkça kullanılan bir doğal taştır. Çakra enerjilerini düzenler. Azurit taşı; bireylerin sezgilerini güçlendirir. Boğa burçları; duyguları ile hareket eder. Bu durum; boğa burçları adına yol gösterici niteliktedir. Korku ve güvensizliğe bağlı olarak olumsuz davranışları olan boğalar için, azurit taşı oldukça önemli bir taştır.

Dumanlı kuvars; şeffaf siyah ve kahve tonu renkleri ile bilinmektedir. Dumanlı kuvars taşının en önemli özelliği; endişe, tedirginlik, panik, kaygı gibi olumsuz etkisi bulunan duyguları nötrler. Kimi zaman bu gibi duygularla boğuşan boğa burçları adına kurtarıcı niteliğinde bir taştır. Dumanlı kuvars taşı, bireyde güven duygusunu çoğaltır. Yeniliklere açık olmaya yardımcı olur. Sık güven sorunu yaşayan boğalar adına çok yararlı bir taştır.

Akik taşı; ölümsüz taş ya da yemen taşı şeklinde bilinmektedir. Akik taşının en önemli özelliği; bireyi ruhsal olarak koruması olarak bilinir. Stresi en aza indiren akik taşı; çok düşünüp karar vermekte zorlanan boğa burçları adına yol gösteren bir taştır. Boyun ve baş kısmını temsil eden boğa burçları adına buralarda oluşacak ağrıların giderilmesinde kullanılabilmektedir. Akik taşları; bilekli ve kolyelerde kullanılmaktadır.

Boğa Burcu Taşlarının Renkleri

Boğa burcu taşlarının renkleri; mavi, kahverengi, yeşil ve siyah şeklindedir. Akik taşı; kahve ve mavi tonlara sahip olup; yeşim taşı yeşildir. Dumanlı kuvars ise; siyah renge sahiptir.

Boğa Burcu Hangi Taşları Nasıl Kullanmalı?

Boğa burcu bireyleri; onlara uygun olan taşları, kolye, bileklik, tespih ve yüzük şeklinde kullanabilir. Bu şekilde taşların faydalarını görmek kesin olacaktır.