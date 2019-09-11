Boğa Burcu Stili

Şık ve zarif bir stil oluşturmak Boğa burcu kadınları ve erkekleri için çok önemlidir. Her daim bakımlı görünmeye önem verirler. Abartılı parçaları sevseler de çok fazla göze sokmayı sevmezler.

Pastel renkler, Boğa burçları için idealdir. Boğa buçlarının yüksek eneriji ruh hallerini, tarzlarında da rahatlıkla görmek mümkündür. Feminen görünmeyi seven Boğa kadınlarını sıklıkla şık topuklu ayakkabılarla görmek normaldir.