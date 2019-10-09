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Haberler >Mahmure >Astroloji>Boğa Burcu Kadını
Burçlar

Boğa Burcu Kadını

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Boğa Burcu Kadını
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"Boğa burcu kadınıysanız uyumlu tabiatlı, kocasının sözünü dinleyen, açık sözlü ve kendi fikrine bağlı birisiniz. "

Sanat alanlarında kabiliyetli ve ikili ilişkilerden hoşlanırsınız. İyi bir ev sahibesiniz ve aynı karşılığı beklersiniz. Evinizi süslemek, donatmak ve temiz tutmak sizin için önemlidir. Aşkta bağlı ve dürüst davranırsınız. Sevginiz sıcak ve içtendir.

Yuvanızda huzur sağlarsınız. Boğa kadınlarından boşananlar çok seyrektir. Çok iyi bir eş ve anne olursunuz. Evli Boğalar eşinden şüphe etse bile duygularını saklı tutar. Uyumlu evlilik yaşamına düşkündür.

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