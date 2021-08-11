Boğa burcu, idealist ve maddeci kişilik özellikleri ile ön plana çıkarken aile ve sosyal yaşamda kendilerine güvenilen kişilerdir. Güvenli ve konforlu bir yaşam için mücadele etmekten kaçınmayan Boğaların karakteristik özellikleri üzerinde yönetici gezegenlerinin de önemli etkileri bulunmaktadır.

Boğa Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir?

Boğa burcu Zodyak’ta ikinci evde yer alır. Toprak grubunda Başak ve Oğlak burcu ile birlikte bulunan Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs’tür.

Boğa Burcu Gezegeninin Etkileri Nelerdir?

Boğa burcunun yönetici gezegeni kadar bu yönetici gezegenin etkileri de merak edilmektedir. Yönetici gezegen Venüs; para, sahip olunacak mal, mülk, mali durum, iş yaşamı, ticari yetenekler, ekonomi ve güvenlik konularını ve bu konularda karşılaşılabilecek çeşitli sorunları doğrudan doğruya etkilemektedir. Günlük, haftalık, aylık ya da yıllık burç yorumlarını yapan astrologlarda boğa burcunu anlatırken yönetici gezegeninin etkilerine değinmektedir. İkinci evin şifresi para ve madde olarak bilinir. İkinci evin yöneticisi Venüs, parasal ve maddesel yetenekleri ve ekonomik seçimleri belirler.

Boğa Burcu Gezegen Hareketleri Nasıl Gerçekleşir?

Venüs, dünyaya yörünge olarak en yakın gezegendir. Kendi ekseni etrafında, Güneş Sistemi’ndeki diğer tüm gezegenlerin ise aksi istikametinde dönen bir gezegendir. Güneş çevresindeki dönüşünü 224.7 Dünya gününde tamamlamaktadır. Yeryüzünden incelendiği zaman en parlak gözüken gezegen olan Venüs, aynı zamanda yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegendir. Venüs’ün kendi etrafındaki dönüş süresi ise 243 gündür. Dünya ile Güneş arasında yer alan Venüs’ün tıpkı Ay gibi evreleri bulunmaktadır.

Boğa Burcu Gezegeninin Özellikleri

Boğa burcunun gezegeni Venüs, aynı zamanda Terazi burcunun da yöneticisidir. Venüs, ilişki ve sevgi gezegeni olarak tanınan özel bir gezegendir. Venüs denilince akla güzellik, estetik, romantizm ve incelik temaları mutlaka gelmelidir. Venüs’ün doğum haritasındaki konumu şefkat, sevgi ve tensel ilişkilerin ifade edildiği alan olarak yorumlanmaktadır. Güneş Sistemi'nde bulunan gezegenlerden birisi olan Venüs diğer ismi ile Çoban Yıldızı, Güneş'e uzaklık açısından ikinci sıradadır. Güneş etrafında dönme hızı, kendi etrafında dönme hızından daha fazladır.