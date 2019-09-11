Boğa Burcu Zıt Burçları

Esnekliği olmayan bir burçtur. Ancak kararlılık ve amaca bağlılık gibi özellikleri iyidir. İşte bu yüzden bu özelliklere karşıt olan burçlarla anlaşamaz. Yengeç, Terazi ve Oğlak ile anlaşması daha zordur. Bu burçlar onu fazla sabit fikirli bulabilir.

Karşıt burcu Akrep ile birbirlerinin eksiklerini tamamlayabilirler aslında. Akrep burcunun mücadeleci tarafı, Boğaların zaman zaman bunalıma girip kendini bırakan yapısına iyi gelebilir.