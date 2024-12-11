3 Szymanski, 1 şampiyonluk eder mi?

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Geçen yılı izleyip ‘Bu takım yavaş’ yorumunu yapan Jose Mourinho, oyun hızını - temposunu bir kenara bırakalım; aylardan aralık, takımını tanıyamamış.

Beşiktaş ve Bilbao maçları için oyuncu rotasyonuna giden Jose Mourinho'nun hesapları tutmuyor. Bu kadro yapısı itibarıyla da tutacak gibi görünmüyor.



Sezon başından bu yana verim alınamayan, tabiri caizse hala 2023 / 24 sezonu ilk 10 haftasının ekmeğini yiyen Sebastian Szymanski, Jose Mourinho'yu da belli ki hipnotize etmiş.



Geçtiğimiz aylarda Mourinho, "Elimizde bir tane Sebastian Szymanski olması üzücü. 3 tane Sebastian Szymanski olsa 3'ünü birden oynatırdım." demişti.

Şampiyonluğa oynayan takımın '10 numara' pozisyonunda görev alan bir oyuncunun gol adedi, aralık ayını ortaladığımız şu günlere dek yalnızca iki. Asist rakamı ise Süper Lig ve Avrupa dahil üç.

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Talisca veya benzer profil bir başka isim... Fenerbahçe'nin 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcunun skor ve asist rakamlarının ligin şu zaman diliminde çift hanelere yaklaşması gerekiyordu.

Avrupa Ligi'nin grup aşamasını yarılamışken Athletic Bilbao karşısına, tüm savunma oyuncularının sağlıklı olduğu ortamda Samet Akaydin ilk 11'de çıkıyorsa, kadro mühendisliğini siz düşünün...

Görünen o ki; bir sezonun daha yarısı kritik oyuncu pozisyonlardaki verimsizlik nedeniyle çöpe gitti.

Süper Lig'in son iki sezon kalitesi Fenerbahçe yönetimini, hocayı yine yanıltmış.



Öyle ki Jose Mourinho, transfer konusunda hala talepkar değil.



Yönetimin, Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalar da bunu gösteriyor.



Taraftar da tepkisini yüksek sesli dile getirmeye başladı.



Başakşehir, Eyüpspor, Lyon... Bu üç zorlu maç Fenerbahçe'de birçok şeye gebe.



Bekleyip göreceğiz...







