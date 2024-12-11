Dünyaya ‘kültür’ dersi

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Bu mücadeleye ilişkin çokça yazı yazdım.

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Ancak madalyonun bir yüzü daha var.

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Yani, Türkiye’ye kaçak yollarla sokulan kültür varlıklarının köken ülkelere iade süreci.

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Dünya kültür mirasının korunmasına dair evrensel sorumluluk bilinciyle hareket eden Türkiye, yalnızca kendi kültürel mirasını değil, diğer tüm ülkelerin yasa dışı dolaşıma konu edilmiş kültür varlıkları konusunda da hassasiyet gösteriyor.

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Nereden biliyorum?

Uluslararası kaynaklar böyle söylüyor.

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Bugüne kadar onlarca eser, Türkiye’de tespit edilip önce koruma altına alınmış, daha sonra da uluslararası temaslarla kaynak ülkelere gönderilmiş.

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Türkiye’nin bu hassasiyeti ile ilgili bakın neler anlatıyor:

DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK

“Nasıl ki Anadolu kökenli bir eserin yasa dışı yollarla yurt dışındaki bir müzede sergilenmesini ahlaklı bulmuyorsak, yine yasa dışı yollarla ülkemize getirilen bir eserin kamu koleksiyonlarına girmemesi için de titizlik gösteriyoruz. Bu titizliğe rağmen, yaşanan bir olumsuzlukta o eserin iadesi için tüm çabayı gösteriyoruz. Bugüne kadar da birçok ülkeye eser iadesi gerçekleştirdik. Bu çalışmalar tüm dünyaya örnek olacak nitelikte.

ULUSLARARASI MÜCADELE

Kolluğun (Polis-Jandarma) operasyonları sonrası ele geçen eserler, müzeye getirildikten sonra Anadolu kökenli olmadığı anlaşılabiliyor. Bu kapsamda da uzmanlarımızın işaret ettiği ülkelerle İNTERPOL üzerinden irtibata geçiyoruz. Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile resmi yazışmalar yapılıyor, esere ilişkin yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ilgili ülkeye gönderiliyor. Bugüne kadar Fransa, Mısır, Çin, Irak, Kazakistan’la temasımız oldu. UNESCO Sözleşmesi’ne göre; 170’e yakın eserin iadesi sağlandı. 2025 itibariyle Mısır’a bir grup eser iade edilecek. Etiyopya’ya da el yazması bir eseri teslim edeceğiz.”

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Bu çalışmanın özeti şu:

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Türkiye, sadece kendi kültür varlıklarının izini sürmekle yetinmiyor, aynı zamanda ahlaklı ve adil davranıyor.

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Keşke aynı tavrı, başta Avrupa olmak üzere dünyadaki tüm ülkeler gösterse.

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O zaman kaçakçılıkla mücadele çok daha kolay olurdu…