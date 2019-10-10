Boğa Burcu Erkeği

Emir vermekten, insanlara hükmetmekten zevk alırlar. Ama yaramaz bir çocuğun enerjisini taşıdıkları için, onları iyi tanıyan biri için Boğa'yı idare etmek pek de zor değildir. Onun sözlerine itiraz etmeden, her sunduğu fikri onaylayarak, yapılanların, kendi istedikleri olduğuna inandırmak iyi bir yol olabilir. Güven telkin eden tiplerdir. Bir sorunla karşılaşıldığında onlar danışılabilecek, dertleşilebilecek kişilerdir. Bu nedenle sadık bir dost, iyi bir eş, şefkatli bir baba ve mükemmel bir aile reisi olurlar.