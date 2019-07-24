Yay Burcu - Haftalık

Haftaya ekonomik durumunuzla ilgili sorunları değerlendirirken başlıyor olabilirsiniz. Şüphelerinizi arka planda yaşayabilir ve bazı olayları gerçekmiş gibi de algılayabilirsiniz. Bu yanılgılara dikkat etmeniz gerekmektedir. Hafta ortasından itibaren gücünüzü ve dengenizi yeniden bulacaksınız. Şanslarınız ve fırsatlarınızla adınızdan söz ettirebilirsiniz. Yalnız Hafta ortası kendinizi daha tasasız ve neşeli hissederken aile üyelerinizden biri sizi bazı konularda uyarabilir veya size göre yersiz olan konularda fikir zıtlaşmaları yaşayabilirsiniz. Hafta başı başlayan ve etkisini devam ettirecek olan Venüs-Kiron kavuşum yapması geçmiş borçlarınızla ilgili bir görüşme ve bir haberi size getiriyor olabilir. Eski bir dostunuz aracılığı ile aldığınız bir borç varsa bunu ödeme zamanı gelmiş olabilir. Bu anlamda borcunu talep eden kişilere karşı da nazik ve disiplinli bir tavır sergilemelisiniz. Bu kavuşum özellikle sizleri birçok konuda iyileştirmeye açık diyebiliriz. Yeni başlangıçlar yapmak adına şans ayağınıza gelebilir. Yeniliğe doğru adım atmayı da biraz siz talep edeceksiniz. Haftaya Merkür gezegenin gerileyeceğini hatırlatarak bu hafta gerekenleri belirli bir disiplinle tamamlamayı seçmelisiniz.