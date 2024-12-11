Lokum gibi kabak tatlısı yapmanın sırrı! 1 gece yatırın, tadı damakta kalıyor...

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Balkabakları tezgâhlarda yerini almaya başladı. Oldukça hafif bir tatlı olan balkabağı diyet yapanlar tarafından da tercih ediliyor. Diğer tatlılara kıyasla besin değeri de yüksek olan kabak tatlısını hazırlamak son derece kolay. İşte kabak tatlısı tarifi ve püf noktaları...

KABAK TATLISINI LOKUM GİBİ YAPMANIN YOLU

Bal kabağını lokum gibi yapmak için kabakları 1 gece önceden şekere yatırmak bu tatlının püf noktası. Şekere yatırılan kabak gece boyunca kendi nemiyle şekeri emiyor. Böylece kabaklar, ocağa alınmadan yumuşamış oluyor.

MALZEMELER

Kabak tatlısı yapmak için fazla malzemeye ihtiyacınız yok.

2 kilogram bal kabağı

3 su bardağı toz şeker,

1 çay bardağı ceviz içi (isteğe göre),

1/2 çay bardağı tahin (isteğe göre) bu tatlı için yeterli.

AĞIZDA ERİYEN KABAK TATLISI

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Önce kabakları soymakla başlayın. Kabağın içindeki çekirdekleri de güzelce ayıklayın. Kabağın düz kısmını tahtaya sabitleyerek, kabuklarını ve yeşil kısımları bıçakla soyun. İyice temizlenen kabakları dilimleyin ve dilediğiniz boyutlarda keserek pişirin. Daha büyük dilimler yaparsanız pişme süresinin de daha uzun olacağını unutmamalısınız. Kabakları geniş bir tencereye alın ve üzerine şekeri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve en az 3 saat ya da 1 gece tezgâhta bekletin. Bekleme süresi sonrasında suyunu salan kabakları ocağa almalısınız. Kapağı kapalı şekilde yumuşayana kadar yaklaşık 30 ila 50 dakika kontrollü olarak pişirin. Kabaklara küçük bir bıçak batırarak ara ara pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Pişirme işleminden sonra kabak tatlısını bir borcama alın. Soğuduktan sonra isteğe göre üzerine ceviz ve tahin ekleyerek servis edebilirsiniz.

KABAK TATLISI NASIL YUMUŞAK OLUR?

Bal kabağının şerbetini iyi bir şekilde çekip kıvamlı bir LEZİZZ sahip olmasını istiyorsanız kısık ateşte pişirmeye özen göstermelisiniz. Kısık ateş sayesinde kabak tatlısının şerbetini bir anda çekip yanmasını ve LEZİZZ kalmasını önlemek mümkün.

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DİNLENMESİNE İZİN VERİN

Bal kabağı tatlısını çok seviyorsanız, pişene kadar sabırsızlıkla bekliyor olabilirsiniz. Ancak daha LEZİZZ bir sonuç istiyorsanız size bir süre daha beklemenizi öneririz. Kabak tatlısını piştikten sonra tencerede kapalı bir şekilde yarım saat kadar dinlendirmek, tatlının helva gibi ağızda dağılan bir kıvama sahip olmasını sağlayacak.

SUNUM ÖNERİSİ

Kabak tatlısını kaymak ya da tahinle servis ederek lezzet seviyesini üst noktaya çıkarabilirsiniz. Özellikle tatlının şeker seviyesini dengelemek için kabak tatlısının tahinle servis edildiğini hatırlatalım.

Bal kabağından yapılan bu kahve sadece sıradan bir içecek değil; tadı, dokusu ve aromasındaki gizemiyle bambaşka bir deneyim sunuyor. Geleneksel bal kabağı tatlılarından keklere, gizli kalmış bal kabaklı kahvelerden çorbalara… Bu kış bal kabağı sezonunu kaçırmadan keşfetmek için okumaya devam edin! Kışın vazgeçilmezi olan bal kabağı, tatlılardan içeceklere kadar geniş bir yelpazede sofralarda yer alıyor.

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Özellikle kahve severlerin favorisi olan bal kabağı püresi, kahveye kremamsı bir doku ve tatlımsı bir lezzet katıyor. Bal kabaklı kekler ve kurabiyeler de kış aylarının popüler tariflerinden. Hafif tatlılığı ve nemli dokusuyla bal kabaklı kekler hem evlerde hem de kafelerde sıkça tercih ediliyor. Modern lezzetlerin yanında, salata ve çorbalarda da ideal bir malzeme oluyor. Bal kabağı genellikle tatlılar ve çorbalarla bilinirken, kahveyle olan birleşimi adeta gizli bir LEZİZZ keşfi oluyor. Bal kabaklı kahve tarifinin püf noktalarına dikkat etmek, mükemmel bir sonuç elde etmenizi sağlar. İlk olarak, bal kabağı püresinin kıvamı oldukça önemlidir; fazla suyu salan kabağı kullanmamaya özen gösterin, pürenin koyu olması gerekir. Şeker miktarını, kabağın doğal tatlılığına göre ayarlayın, böylece tatlınız aşırı tatlı olmaz. Baharatlar, özellikle tarçın ve zencefil, kahvenin lezzetini zenginleştirir, ancak fazla kullanılmamalarına dikkat edilmelidir. Süt tercihi de kıvamı etkiler; tam yağlı süt daha kremamsı bir doku verirken, bitkisel sütler daha hafif bir sonuç sağlar. Kahve olarak espresso kullanmak daha yoğun bir tat sunar, Türk kahvesi ise daha yumuşak bir içim sağlar.

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Son olarak, krem şanti isteğe bağlıdır ancak tatlılığı artırır ve kahvenize ekstra bir yumuşaklık katar. Bu püf noktalara dikkat ederek, lezzetli ve dengeli bir bal kabaklı kahve hazırlayabilirsiniz.



MALZEMELER

1 su bardağı taze demlenmiş kahve (1 shot (30 ml) espresso veya 1 fincan Türk kahvesi)

2 yemek kaşığı bal kabağı püresi (ev yapımı ya da konserve)

1/2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zencefil (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı vanilya özü

1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

Süt veya bitkisel süt (isteğe bağlı)

PÜF NOKTALARI

İlk olarak, doğru bal kabağı seçimi çok önemlidir; tatlı ve etli, ince kabuklu bir kabağı tercih edin. Kabağın doğal tatlılığına göre şeker miktarını ayarlayın çünkü bal kabağı zaten tatlıdır ve fazla şeker tatlınızı aşırı tatlı yapabilir. Pişirme süresi de kritik; kabağın iyice yumuşaması ve lezzetlerin yoğunlaşması için kısık ateşte uzun süre pişirilmesi gerekir. Eğer kabağınız fazla su salarsa, bu suyu süzerek tatlınızın kıvamını koruyun. Tarçın ve karanfil gibi baharatları dengeli kullanın, fazla bastırmamalarına özen gösterin. Son olarak, ceviz veya fındık ekleyerek tatlınıza kıtırlık katabilir, görsel açıdan da şık bir sunum elde edebilirsiniz. Bu püf noktalara dikkat ederek mükemmel bir bal kabağı tatlısı hazırlayabilirsiniz.

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MALZEMELER

1 kg bal kabağı (soyulmuş ve doğranmış)

1 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı, kabağın tatlılığına göre ayarlanabilir)

1 tatlı kaşığı tarçın

3-4 adet karanfil (isteğe bağlı)

1 su bardağı ceviz içi veya fındık (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, tatlının kıvamını yumuşatmak için)

Yarım su bardağı su (kabağın suyuna göre gerekebilir)

YAPILIŞI

Bal kabağını soyun ve ortasını çıkararak küçük küpler halinde doğrayın. Kabağın suyunu salmaması için çok büyük parçalar kesmemeye özen gösterin.Şekerle Harmanlayın: Doğradığınız kabakları bir tencereye alın. Üzerine toz şekeri serpin ve karıştırın. Şekerin kabağın üzerine iyice dağılmasını sağlayın. Bu şekilde en az 30 dakika bekletin, böylece kabak şekeri iyice salacaktır. Baharatları Ekleyin: Kabaklar suyunu saldıktan sonra, üzerine tarçın ve karanfilleri ekleyin. Karıştırın. Suyunun çekmesi yaklaşık 30-40 dakika sürecektir. Eğer kabak çok su salarsa, bir miktar suyu süzebilirsiniz. Ancak fazla sulu kalmaması için tencerenin kapağını ara ara açarak buharın çıkmasını sağlayın. Tereyağını Ekleyin: Kabaklar piştikten sonra, bir yemek kaşığı tereyağını ekleyin ve karıştırarak erimesini sağlayın. Bu, tatlının kıvamını yumuşatacak ve lezzeti artıracaktır.

SERVİS ÖNERİSİ

Bal kabağı tatlısını ocaktan aldıktan sonra, üzerine dövülmüş ceviz veya fındık serpiştirebilirsiniz. Sıcak veya soğuk olarak servis edebilirsiniz. Daha tatlı seviyorsanız, tatlınızın üzerine bir miktar dondurma da ekleyebilirsiniz. Bal Kabağı ile Kışın Sıcak Dokunuşu Bal kabağının hasat dönemi olan soğuk havalar, sıcak tatlı içeceklerin ve tatlıların daha çok tercih edilmesini sağlıyor.