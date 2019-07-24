İkizler Burcu - Haftalık

Sevgili ikizler ve yükselen burcu İkizler olanlar; yönetici gezegeniniz Merkür’ün bu hafta da kariyer evinizde olan hareketi ile işleriniz üzerinde önemli bir görüşme ya da anlaşma yapma kararı alabilirsiniz. Önemli bir proje ya da bir terfi hakkında bazı kafa karışıklıkları ve öngörememe durumları sizleri bu hafta ortasından itibaren bazı sorgulamalara itebilir. Eğer kariyeriniz ile ilgili yeni bir işe de başlama fikrindeyseniz bunlarla ilgili çelişkiler içine girebilirsiniz. Bunları düşünürken 17 Şubat’ta gerilemeye başlayacak bir Merkür gezegeni olduğunu şimdiden hatırlatmak isterim. Bu yüzden bu şekilde kararlarınızı belli bir ölçüde veriyor olmalısınız. Geçmişte yapmış olduğunuz ya da vermiş olduğunuz yanlış maddi kararlardan dolayı şu an bazı sorunları çözmek adına doğru bir haftadasınız.