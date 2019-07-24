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Haberler >Mahmure >Astroloji >Terazi>Terazi Burcu - Haftalık
Terazi

Terazi Burcu - Haftalık

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Terazi Burcu - Haftalık

"Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu"

Bu hafta yönetici gezegeniniz Venüs’ün-chiron ile kavuşuyor olması sizleri oldukça ilgilendiriyor diyebiliriz. Duygularınızda tutku, hırs, kıskançlık ve manipülasyon artabilir. Uzun zamandır ciddiye almadığınız ya da görmezden geldiğiniz konularla ilgili hırslı adımlar atabilirsiniz. Ailenizle ve iş ilişkilerinizde kişisel hırs mücadelesi söz konusu olabilir. Sizleri kopmaya yüz tutmuş ilişkilere daha da sarılmayı ya da kontrol etmeyi hissettirebilir. Bunu kesinlikle yapmamayı ve olayları akışına bırakmayı öğrenmeniz gereken bir hafta içinde olduğunuzu hatırlatalım. Bunun yanında eski ilişkilerinizle ilgili olumsuz ve istediğinizi bulamayacağınız bir zaman dilimi içindeymişsiniz gibi düşünebilirsiniz. Kendi kendinizi asla manipüle etmemelisiniz. Hafta ortasından itibaren yakın çevre iletişimleriniz ve seyahatlerinizle ilgili konular gündemde olabilir. Arkadaşlarınız ya da yakınlarınızdan biri ile gerçekliğe dayanmayan bir konu üzerinden bir fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Bu anlamda dikkatli olmanızda fayda var.

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