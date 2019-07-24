Oğlak Burcu - Haftalık

Haftaya önemli ve güçlü başlıyorsunuz. Sizin burcunuzda ilerleyecek olan Mars gezegeni etkilerini hissederek başlıyorsunuz. Öncelikle geçmişten hayatınıza dahil olan aşk hikayeleri size önemli kararlar verdirebilir. Geçmiş aşk hikâyeleri sürpriz bir şekilde gündeme gelebilir. Vereceğiniz kararlar önümüzdeki altı aylık bir süreci başlatıyor diyebiliriz. Bunu bilerek doğru adımlar atmalısınız. Bu süreçte kaybetme korkusuyla aşırı kontrolcü ve baskıcı bir tutum sergileyebilirsiniz bu dürtülerinize dikkat etmeli ve kontrol etmelisiniz. Hafta sonuna doğru önemli bir konuşma ve bir karar aşaması ya da bir yol ayrımı söz konusu olabilir. Alacağınız yeni kararlar eski olanı da yeniye doğru götürebilir. Maddi ve finansal sorunlarınıza beklediğiniz şansları ve fırsatları hayatınıza çekiyor olacaksınız. Yeni bir iş projesine başlayabilir, yeni başladığınız işlerin ilk meyvesini bu hafta alıyor olabilirsiniz. Bunun yanında alım satım, ortaklı gelirler, kredilerle ilgili konularda şansınız oldukça yüksek. Efor ve sorumluluklar artıyor. Bağışıklık sisteminize dikkat edin.