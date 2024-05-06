Tren altı yaşam alanı oluyor

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Yaklaşık iki yıldır devam eden değişimle birlikte, Söğütlüçeşme çevresindeki açık alanlar ve yeşillikler, Avrupa’nın en büyük yeme içme ve açık hava pazarı alanına dönüşüyor. Projenin geçmişi incelendiğinde, Akfen Grubu’nun Devlet Demiryolları’na ait olan istasyona viyadük yapımı karşılığında çevre düzenlemesini üstlendiği ortaya çıkıyor.



Projenin geliştirilme sürecinde Akfen’in patronu Hamdi Akın’ın öncülüğünde, New York, Londra ve Barselona gibi şehirlerdeki benzer alanları inceleyerek Kadıköy için yeni bir konsept geliştirildi. Yenilenen alanda, açık alanlar, yeşillikler ve çeşitli yeme içme noktaları bulunacak. Ayrıca, bölgeye yeni bir performans sanatları merkezi de eklenecek. Eylül ayında açılacak bu merkez, geniş bir sanat etkinlikleri yelpazesi sunacak.



Bu projeyle birlikte Söğütlüçeşme, sadece bir tren istasyonundan öte, Kadıköy’ün kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlayan önemli bir nokta haline gelecek.

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Global ekipten büyük övgü

Dünyanın lider sağlık grubu Bupa’nın üst düzey yöneticileri Bupa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Roger Davis ve Grup CEO’su Iñaki Ereño’nun da aralarında bulunduğu yönetim ekibi İstanbul’u ziyaret etti. Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan ev sahipliğinde düzenlenen toplantılarda, Türkiye pazarındaki büyüme odaklı yatırımla değerlendirildi. Bupa Global Yönetim Kurulu Başkanı Roger Davis, yaptığı açıklamada, “Bupa Türkiye beklentilerin üzerinde başarı yakaladı. Edindiğimiz izlenimler Türkiye’nin tarihsel olarak ne kadar güçlü ve dayanıklı bir ülke olduğu gerçeğini bir kez daha pekiştirdi. Bupa Grubu olarak burada desteğimizi sonuna kadar hak eden bir ülke ve başarılı bir ekip görüyor ve sizleri tebrik ediyoruz” dedi.

Açılışta buluştular

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Didem Balık’ın kurucusu olduğu COSMICSES isimli kişisel gelişim ve ses atölyesi merkezinin açılışı dün pek çok davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Bağdat Caddesi’nde yer alan merkezin açılışına sanatçının yakın dostları, iş insanları ve mentorluk yaptığı şarkıcıların yanı sıra yine Didem Balık’tan cosmo enerji ve Kızılderili çalışması alan ünlü isimler katıldı. Seçkin Piriler, Ulaş Özgür Aslan, Meva Coşkun, Selen Domaç, Sibel Atasoy ve Tanyeli açılışta yer alan isimler arasındaydı.