Epidural mi yoksa genel anestezi mi? Bakın doğum sırasında hangisi daha risksizmiş...

Haberin Devamı

Araştırmacılar 2007 ve 2019 yılları arasında İskoçya’daki Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hastanelerinde vajinal yolla ya da planlanmamış sezaryenle doğum yapan 567 bin 216 kadını inceledi. Bu kadınlardan 125 bin 24'ü, ağrıyı engellemek için sırta anestezik bir enjeksiyon yoluyla uygulanan epidural yaptırmıştı.

Glasgow Üniversitesi ve Bristol Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, epidural uygulanmasının potansiyel olarak yaşamı tehdit eden durumların ortaya çıkma riskini yüzde 35 oranında azalttığı tespit edildi. Ayrıca erken doğum yapan veya daha önce tıbbi veya obstetrik sorunları olan kadınlarda da daha etkiliydi.

KALP KRİZİ VE SEPSİS RİSKİ DAHA DÜŞÜK

Araştırmaya göre, epidural doğum yapan kadınlarda doğum sırasında ve doğumdan sonraki haftalarda sepsis ve kalp krizi gibi rahatsızlıklara yakalanma olasılığı daha düşük. Bulgular, epidurallerin doğum sırasında daha fazla kullanılabilir hale getirilmesinin, anne ölümü ve yaralanma eğilimini tersine çevirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Haberin Devamı

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği aşırı tepki sonucu ortaya çıkan, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur.



EPİDURAL ANALJEZİYE ERİŞİMİN ARTMASI ÇOK ÖNEMLİ

Araştırmacılar, The BMJ'de yayınlanan bulgularının, 'doğum sırasında tüm kadınlar ve özellikle de en yüksek risk altında olanlar için epidural analjeziye erişimin genişletilmesinin anne sağlığını iyileştirebileceğini' gösterdiğini söyledi.

Glasgow Üniversitesi'nden Profesör Rachel Kearns, “Bu bulgu, epidural analjeziye erişimin, özellikle de en savunmasız durumda olanlar yani daha yüksek tıbbi risklerle karşı karşıya olan ya da erken doğum yapan kadınlar için sağlanması gerektiğinin altını çizmektedir” dedi ve ekledi:

“Erişimi genişleterek ve farkındalığı artırarak ciddi sağlık sonuçları riskini önemli ölçüde azaltabilir ve daha güvenli doğum deneyimleri sağlayabiliriz.”

KADINLAR DOĞUM SIRASINDA 20 YIL ÖNCESİYLE AYNI ORANDA HAYATINI KAYBEDİYOR

Bu yılın başlarında, Oxford liderliğindeki MBRRACE-UK (Anneler ve Bebekler: Denetimler ve Gizli Soruşturmalar Yoluyla Riski Azaltmak) tarafından hazırlanan bir rapor, kadınların doğum sırasında 20 yıl öncesiyle aynı oranlarda öldüğünü gösterdi.

Haberin Devamı

2020-2022 yılları arasında Birleşik Krallık’ta yaklaşık 293 kadın hamilelik sırasında ve doğumdan sonraki altı hafta içinde hayatını kaybetti. Son araştırma, Birleşik Krallık'ta 2009 ile 2018 yılları arasında doğum sırasında ve doğumdan sonraki altı hafta içinde ciddi komplikasyon vakalarının neredeyse iki katına çıktığını gösterdi.

Bu durum büyük ölçüde yaşlı anne sayısındaki artışa ve obeziteye bağlandı. Genel olarak güvenli olmakla birlikte, epiduraller bir dereceye kadar risk taşıyor; baş ağrısı ve bazen bebeği etkileyebilen kan basıncında düşüş gibi yan etkiler bildiriliyor.

Bristol Üniversitesi'nden Profesör Deborah Lawlor, kadınların ve eşlerinin hamilelik sırasında tedavileri üzerinde kontrol sahibi olmalarının önemli olduğunu söyledi ve ekledi:

Haberin Devamı

“Ciddi şekilde hastalanmalarını önlemek için epiduralden faydalanabilecek kadınlara, bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olacak kolay anlaşılır bilgilerin sağlanması da önemlidir.”

Daily Mail'in 'Mothers who have epidurals in childbirth have 35 per cent lower risk of potentially life-threatening complications, study finds' başlıklı haberinden derlenmiştir.